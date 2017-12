Novo recurso do Instagram salva suas histórias para sempre

Desde que as histórias do Insta começaram a funcionar – descanse em paz, Snapchat – uma das coisas mais legais (além do app ter se tornado o novo Tinder) é usar a função para capturar momentos do seu dia a dia, sem necessariamente torná-los algo permanente.

Mas, vez ou outra, pode ser que você nem se dê conta do quanto gostaria que aquele instante durasse bem mais do que 24 horas. Pois saiba que agora, além de seguir hashtags e destacar suas histórias no perfil, você também poderá ressuscitá-las. Como? A gente explica.

O novo recurso começou a funcionar no último dia 5 desse mês, e surge com uma seção dentro da aba de arquivo, já existente no aplicativo. Antes, o arquivo permitia somente que você guardasse fotos que não queria apagar, apenas ocultar do feed. O melhor de tudo é que as stories são salvas automaticamente – mas isso pode ser desativado, basta mexer nas configurações. Ou seja, nada de perder aqueles momentos preciosos da noite anterior.

Ah! Vale ressaltar que só o dono da conta tem acesso às histórias guardadas no arquivo – e poderá decidir o que vai fazer com elas: apagar, colocar em destaque no perfil, compartilhar com outros usuários ou só deixar lá, para relembrar quando der vontade.

E aí, gostou da função? Estamos ansiosos para saber qual será a próxima empreitada do Insta – dizem por aí que ele irá mostrar no feed o que seus amigos curtiram. Enquanto isso, que tal seguir a nossa página por lá?