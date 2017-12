Novo recurso do WhatsApp promete mudar para sempre os grupos

Os grupos de WhatsApp podem se tornar uma guerra: com muitas pessoas falando, às vezes, fica difícil passar informações importantes para todos e ter certeza que eles receberam.

Pensando nisso, desenvolvedores do aplicativo adicionaram uma ferramenta que promete resolver a questão. Nessa atualização, somente os administradores poderiam mandar mensagens, os outros participantes seriam “obrigados” apenas a ler.

Leia Também: WhatsApp fica fora do ar no último dia de novembro

É importante dizer também: esse “bloqueio” não é permanente, ele só poderia acontecer apenas de 72 em 72 horas. Mas essa função é apenas um teste, disponível no Google Play Beta, e pode sofrer alterações até chegar para todos os usuários do aplicativo.

O recurso promete evitar que diálogos importantes desapareçam no meio de várias outras informações. Mas se um dos integrantes “proibido” de conversar no grupo quiser mandar alguma mensagem, é possível solicitar permissão para o administrador por meio do botão “Mandar mensagem para o administrador” que pode recusar ou aceitar o pedido.

A novidade pode servir de auxílio em grupos com muita conversa que mesmo assim passam informações importantes, quanto torna-se uma forma de irritar os integrantes que estavam conversando e acabaram sendo silenciados para que não exista discussões. Tudo depende do funcionamento e de como as pessoas vão receber serem silenciadas e silenciarem no aplicativo.

A ferramenta ainda está desabilitada para as versões estáveis por estar em versões de teste, sem previsões para quando estará disponível para todos.