Novos iPhones: veja as principais diferenças entre os modelos

Nesta terça-feira (12) a Apple lançou três novos modelos de smartphone: iPhone 8; iPhone 8 Plus e iPhone X. Enquanto os dois primeiros modelos não empolgaram muito a internet, por serem bem parecidos com a versão 7, lançada no ano passado, o iPhone X é diferente visualmente e conta com uma série de novos recursos tecnológicos.

Para facilitar a vida de quem não teve paciência ou não pode assistir à apresentação inteira, explicamos aqui as principais diferenças entre os três modelos.

PREÇO

Começando pelo que interessa. Quem escolher comprar o novo iPhone 8, vai gastar 699 dólares. O iPhone 8 Plus custa 799 dólares. Já o top de linha iPhone X, 999 dólares.

Convertendo para a cotação do dólar atual, isso daria 2187 reais para o mais barato, 2500 reais o intermediário, e 3126 reais o mais caro. Mas sabemos que a conversão não é tão simples assim, e há quem diga que o top de linha, no Brasil, pode custa perto de 5 mil reais.

CÂMERA

A câmera do iPhone 8 tem os mesmos recursos do iPhone 7: 12 megapixels, zoom digital de 5 vezes etc e tal. A do iPhone 8 Plus também é bastante similar ao 7 Plus. A diferença é uma função ainda em beta: o portrait lighting, recurso que deixa os retratos bem bonitos.

O iPhone X também não tem grandes inovações relativas à câmera. Continua com os excelentes recursos que o 7s já tinha, mais o tal portrait lighting. Ou seja: excelente, mas não é isso o que justifica o preço mais alto do modelo.

DESIGN

O iPhone 8 e o 8 Plus são bem parecidos com os antecessores 7 e 7 Plus. Mesmo tamanho, disposição dos botões e das câmeras. A principal diferença é que os modelos 8 e 8s têm vidro na frente e atrás. De acordo com a Apple, é o vidro mais durável que existe para um smartphone. Ele vem nas cores dourado, prateado e cinza-espacial.

Já o iPhone X é diferentão. Tem tela de 5,8 polegadas, e também é de vidro na frente e atrás. A nova tela pega toda a frente do aparelho e não existe mais o botão home, que era usado para desbloquear o aparelho. Por enquanto esse modelo terá apenas duas cores: prateado e cinza-espacial.

SEGURANÇA

Para desbloquear o aparelho, o iPhone 8 e o 8 Plus utilizam a mesma tecnologia do 7 e 7 Plus, o Touch ID. Você desbloqueia o celular usando sua impressão digital, em um leitor que fica no botão home.

Já o iPhone X vem com um novo recurso, o Face ID. Um sistema de câmera e detecção de rostos, que vai possibilitar que você desbloqueie o celular apenas olhando para ele. Segundo a Apple, o recurso funciona mesmo se você usar óculos, chapéu, maquiagem, e até mesmo no escuro – embora, durante a apresentação, o sistema não tenha funcionado 100%. Acontece…

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

Se o iPhone 7 tinha capacidade a partir de 32 GB, e o 7 Plus ia até 128 GB, a família 8 é mais parruda. O armazenamento menor agora é de 64GB, e o maior, 256 GB. A mesma coisa para o iPhone X. 256 GB é coisa para caramba!

E aí? Vai ter coragem de desembolsar seu dinheirinho para comprar um dos novos iPhones? Ou vai procurar uma alternativa aos caríssimos modelos da Apple?