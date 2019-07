Número de likes não poderá mais ser visto no Instagram dos brasileiros

Após o lançamento oficial da função de música nos stories, o Instagram anunciou mais uma novidade para os usuários brasileiros nesta quarta-feira (17). A rede social começou oficialmente o teste de ocultação do número de curtidas nas fotos das pessoas e no feed geral da plataforma. O número continuará a aparecer apenas para o dono do perfil.

Em nota oficial, a empresa explicou o motivo da atitude que tem dividido opiniões. “Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição dentro do Instagram e nossa expectativa é entender se uma mudança desse tipo poderia ajudar as pessoas a focar menos nas curtidas e mais em contar suas histórias”.

A mudança entra em vigor com a nova atualização do aplicativo. Só que ainda não há nenhuma conclusão definida sobre os impactos da ação, que também já foi iniciada no Canadá. “Essa é uma extensão do teste iniciado no Canadá em maio deste ano e estamos muito animados com os resultados iniciais, mas ainda é preciso estudar ainda mais sobre como isso afeta a experiência do usuário na plataforma”, enfatizou o Instagram. A ideia é que, gradativamente, a novidade chegue aos usuários de todos os países.

No feed, a foto continuará a ter os símbolos referentes às curtidas, comentários e compartilhamento abaixo da imagem, mas os números serão oficialmente excluídos.

