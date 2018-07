O Canarinho Pistola e o Feiticeiro do Hexa se conheceram

Um dos encontros mais esperados para os brasileiros durante a Copa realmente aconteceu. Canarinho Pistola e o Feiticeiro do Hexa se foram apresentados formalmente, e é claro que nada pode ser melhor que isso.

O encontro foi horas antes do jogo entre Brasil X Bélgica, que acontece às 15h desta sexta-feira e basicamente juntou os dois maiores torcedores do Brasil.

O Feiticeiro do Hexa ou Torcedor Misterioso é o russo Yuri Torski, que depois da imensa fama foi convidado pela Brahma para assistir o jogo do Brasil mais uma vez no estádio.

Rolou até um abraço entre os dois e o melhor momento: eles tiraram fotos juntos na pose misteriosa e já icônica do feiticeiro do hexa.

O palpite deles é um placar de 3 a 1 para o Brasil no jogo contra a Bélgica.

E sim, o encontro todo foi filmado pela CBF! Olha só: