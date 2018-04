O companheiro de Netflix favorito dos brasileiros vai te surpreender

Com quem você gosta de assistir às séries e filmes da Netflix no conforto do sofá ou da sua cama? Com o mozão? Com a família?

Pois para 65% dos brasileiros, a melhor companhia para maratonar “Stranger Things” ou “La Casa de Papel” é… o pet!

Em pesquisa realizada em 27 países, entre eles o Brasil, e divulgada em primeira mão para o MdeMulher, a Netflix revela que não só gatos, cães e outros animais são os parceiros ideais para assistir TV, como são bons interlocutores – 33% das pessoas conversa com os bichinhos sobre o que estão assistindo.

Cosmo, o cachorro de “Fuller House” Cosmo, o cachorro de “Fuller House”

Isso pode ser surpreendente para quem não tem um bichinho de estimação, mas os donos dos pets garantem que não há companhia melhor. Brincando (ou não), eles afirmam que entre as vantagens estão o fato do bichinho não disputar o controle remoto, não dar spoilers ou trair o companheiro de séries.

Além disso, eles são aconchegantes, como afirmam 37% dos brasileiros que buscaram o apoio dos peludos em cenas tristes ou assustadoras.

Mas não pense que maratonar uma série com seu pet favorito é só alegria: 9% dos brasileiros que participaram da pesquisa contam que já desistiram de assistir a alguma coisa porque o bichinho não gostou.

Mews, o gatinho de “Stranger Things” Mews, o gatinho de “Stranger Things”

O melhor lugar do sofá também não é garantido, porque 43% das pessoas já mudou de lugar para deixar o pet confortável. E 21% dos respondentes já subornou o animalzinho para ganhar a companhia dele por mais alguns episódios. O suborno, é claro, foi em forma de petiscos.

Cachorros X Gatos

Sabemos que há pessoas que amam incondicionalmente os cães, enquanto outras são loucas por gatos. Sabia que há diferença na preferência das séries entre esses dois times? Os que gostam de cachorros também tendem a gostar de séries com mais ação, como “Narcos” e “Marvel – Demolidor”. Os gateiros pendem para a ficção científica, como “Black Mirror”.

Já os peculiares amantes de pássaros (sim, vocês não foram esquecidos!) são fãs de comédias como “Orange is the New Black” e “Eu Tu e Ela”. A série que une todas as tribos e todos os pets é a amada “Stranger Things”. Dá para chamar o Demogorgon de pet? Pelo menos quando ele é filhotinho?