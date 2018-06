O Facebook finalmente inventou uma ferramenta para evitar spoilers

O Facebook está realmente preocupado com os pedidos dos usuários, a prova disso é a nova ferramenta deles ainda em fase de testes que promete evitar qualquer tipo de spoiler no seu feed de notícias.

Chamada de “Keyword Snooze“, “Modo Soneca por Palavra-chave” em tradução livre, ela foi desenvolvida para que a pessoa possa bloquear por um certo tempo as postagens e histórias que contenham essa palavra previamente programada. Basicamente, se você ainda não assistiu a última temporada de “Game Of Thrones” e não quer spoilers, basta colocar “Game Of Thrones” e você não verá mais publicações com esses termos.

Para usar a ferramenta, você primeiro tem que entrar em um post – qualquer um – que contenha a ~palavra proibida~. Em seguida, basta escolher a opção de “modo soneca para palavras-chave no post”, e selecionar quais palavras você quer silenciar. A partir desse momento, por 30 dias você não verá postagens com esse conteúdo.

A função ainda não está disponível no Brasil porque está em fases de testes nos Estados Unidos. Uma das coisas que estão pensando em mudar e acrescentar para a ferramenta, segundo o site Techcrunch, é não precisar clicar em um post para que a palavra-chave seja silenciada, e criar uma lista para poder acrescentar ou tirar as palavras de maneira prática e rápida.