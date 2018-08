O Facebook pode ajudar você a encontrar o amor da sua vida

Se você já viu nas sugestões de amizade do Facebook o ~amor da sua vida~, mas tinha vergonha demais para adicionar a pessoa, a rede social pensou em uma forma de te ajudar: eles vão lançar uma extensão que funcionará como o Tinder.

“Facebook Dating” foi anunciado durante a conferência F8 do Facebook, em maio, e será liberada no fim de 2018. Longe, né? Pois um brasileiro já se adiantou e criou o “Messenger Match“.

Ele funciona a partir do método “chatbot”, que basicamente é uma inteligencia artificial que conversa com você e de acordo com suas respostas reage de uma forma. Muito parecido com “menina morta do Facebook“, que procura reagir ao que o usuário precisa.

No “Messenger Match” a ideia é recriar de uma maneira mais pessoal os aplicativos de namoro, te apresentando perfis de acordo com o seu gosto, para você iniciar ou não uma conversa com a pessoa.

E para usar é simples!

Primeiro basta entrar na página do “Messenger Match” e começar uma conversa na webpage.

–

Em seguida você deve clicar em “começar”, em seguida aparecerá duas mensagem agradecendo e explicando como funciona todo o processo. Logo depois há a necessidade de confirmar sua localização.

–

–

Depois da confirmação logo irá aparecer várias fotos e nomes com a opção”❤️ Gostei” ou “❌ Não gostei“.

–

A partir desse momento, quando você der match com outra pessoa, vocês poderão abrir uma aba de conversa, como em qualquer app de namoro.

E caso queira mudar alguma coisa do seu perfil é simples: é só ir nas opções do canto direito no computador, ou no esquerdo no celular e clicar em “Profile”, lá você pode mudar a foto que aparece, nome de usuário, escolher preferência entre homens e mulheres e desativar a sua conta na página.