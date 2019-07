O frio chegou! Cidades brasileiras já registram temperaturas negativas

Parece que a previsão do Climatempo realmente se cumpriu. O site havia informado que a primeira semana deste mês seria a mais fria do ano. Pois aí está, na manhã desta quinta-feira (4) ao menos seis cidades do Sul registraram temperaturas abaixo de 0.

A Serra e o Oeste de Santa Catarina foram as regiões que mais sofreram com a queda brusca de temperatura.

Em Urupema, às 7h50 registraram-se -5ºC, marcando a menor temperatura do Brasil nessa quinta-feira. Em São Joaquim, marcaram-se -3ºC, e os moradores da cidade até filmaram as transformações causada pela forte geada – e montaram um simpático boneco para ilustrar o acontecido. Veja:

As áreas mais íngremes de Lages tiveram -2ºC. Em Curitiba, no Paraná, a mínima foi de -1ºC.

O Rio Grande do Sul também registrou temperaturas negativas. Soledade foi a cidade mais gelada do estado, marcando -4,1ºC. Em Canela, a mínima foi de -2,7ºC.

Em um nota publicada na noite desta última quarta-feira (3), o Climatempo mostrou em uma imagem os locais que provavelmente serão afetados por geada. O fenômeno vai acontecer em quase toda a área da Região Sul e dará as caras também em parte de São Paulo, de Minas Gerais e do Mato Grosso do Sul.

A massa de ar polar promete atingir praticamente todo o Brasil nos próximos dias. Se você ama o frio, esse é o seu momento de brilhar!