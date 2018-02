O brasileiro é mesmo um povo criativo e no Carnaval isso fica ainda mais evidente. Esse ano, o que não falta nos bloquinhos são unicórnios e sereias, mas tem gente que sai de casa com o intuito de mitar com o a fantasia. Esses caras são a prova disso!

Quando é que a gente poderia imaginar que o gato motoqueiro, aquele que ficou famoso por aparecer no fundo de uma reportagem, iria virar fantasia de Carnaval? Ninguém está sabendo lidar!