O Instagram finalmente vai deixar você parar de seguir sem parar de seguir

Finalmente! O Instagram, nas próximas semanas, vai adicionar a tão esperada função mute (mudo, em português) no feed de notícias. Sim, a novidade, anunciada nesta terça-feira (22), já existia no modo “histórias” e, agora, ampliada, certamente vai salvar muuuuitas amizades.

Porque, não é necessariamente que você não gosta daquela pessoa, você só está cansada de todas aquelas selfies, ou das três fotos em sequência, ou das opiniões políticas que fazem você revirar os olhinhos… Então, em vez de deixar de seguir (ou bloquear), basta apenas “silenciar”. Desta forma, é possível evitar algum grande climão na vida real – que, por mais bobo e infantil que isso pareça, é bem possível, vai!

E, para usar o “mute”, é muito simples: no feed mesmo, ao se deparar com a imagem de um perfil que você não deseja mais ver as publicações, é só clicar no menu direito indicado por três pontos e selecionar a função “mudo”. O Insta garante que o usuário “mutado” não será avisado, viu?! Além disso, apesar de você não ver as postagens, a pessoa pode continuar normalmente a enviar DMs, comentários nas suas fotos e marcações.

De acordo com a rede social, em nota, a ferramenta é uma forma de deixar a plataforma mais a cara do usuário e exibir apenas o que ele quer ver: “Nossa ideia é tornar o feed o melhor lugar para compartilhar e se conectar com as pessoas e interesses que você se importa”.

Ai, bem que essa função podia existir na vida real…