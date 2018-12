O Instagram lançou uma nova atualização no feed e a internet ficou pistola

Ah, o Instagram! Quem aqui se lembra da rede social de fotos quando ela ainda não possuía o recurso de Stories (a propósito, descanse em paz, Snapchat), ou então quando o ícone do aplicativo era apenas uma câmera vintage, e não o logo colorido de hoje em dia?

Engana-se quem pensa que as novidades no app estão prestes a acabar – muito pelo contrário. Nesta quinta-feira (27), por exemplo, Mark Zuckerberg surpreendeu mais uma vez os usuários do Insta, ao disponibilizar uma atualização no feed – por enquanto, apenas para iPhone – na qual as fotos apareciam na horizontal, e não mais no formato de rolagem vertical. Tipo um Tinder, sabe?

Acontece que a internet, ao se deparar com o feed todo diferentão, começou a xingar muito no Twitter, fazendo com que “Instagram” assumisse a primeira posição nos Trending Topics Brasil. Minutos depois, ao que tudo indica, o Insta voltou ao “normal”, e as fotos passaram novamente a aparecer no formato vertical.

Após a polêmica, a rede social se pronunciou dizendo que o ocorrido não passava de um “bug” (uma falha), no aplicativo. Porém, não se surpreenda caso o feed na horizontal seja uma realidade que teremos que engolir em um futuro próximopalpite é de que, em um futuro próximo – isso porque a gente só queria a ordem cronológica de volta!

Veja algumas das melhores reações do Twitter:

utilidade pública não atualizem o instagram beijos hashtag eu avisei — luscas (@luscas) December 27, 2018

''Mark Zuckerberg deixa o Instagram de cara nova, todo mundo já está amando a nova atualização'' pic.twitter.com/BycyLo50gK — Albus Dumbledore (@ProfessorDum) December 27, 2018

O instagram depois das atualizações pic.twitter.com/n9TVObUDsy — robinho, o do filme (@orobsonvieira) December 27, 2018

eu e as outras pessoas q ainda não atualizaram o instagram vendo vcs sofrendo pq o feed ta horrívelpic.twitter.com/sl0tZYpGxn — luiz (@swtcmilas) December 27, 2018

O Instagram atualizou e ficou horrível o feed / A atualização é só para usuários de iPhone. pic.twitter.com/npt64YEbBJ — Allan (@allanlluiz) December 27, 2018

O Instagram ta parecendo o Tinder q isso ?? pic.twitter.com/LcIscDuucT — Luiz 🐺🏳️‍🌈 (@_luizreis_) December 27, 2018

eu tentando manter a calma e não ir atualizar o instagram pra ve como ta ja que ta todo mundo falando pic.twitter.com/XbRRYghPXC — vitinho (@orshdale) December 27, 2018

Graças a Deus o instagram ainda não atualizou no Android! pic.twitter.com/PcuJdokyio — Junior Beckmann 🔥 (@JuniorBeckmann) December 27, 2018