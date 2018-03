O Instagram pode voltar, em breve, com o feed cronológico

Parece que o Instagram pode, em breve, voltar para suas raízes: a rede social está secretamente colocando alguns feeds em ordem cronológica para testar a aceitação da mudança ~leia-se: retorno~ da página inicial.

Para quem não se recorda, quando o Facebook comprou o Insta, decidiram mudar o algoritmo que decidia a ordem das fotos no feed. Ele trocou a clássica ordem cronológica por ordem de relevância, por isso algumas pessoas pararam de aparecer na sua página inicial (ou começaram a aparecer com uma foto postada há cinco dias!).

Mas pode estar tudo mudando e a primeira pessoa a notar que o feed pode voltar ao padrão antigo, para a alegrias das várias (e realmente várias) pessoas que estavam irritadas com o novo funcionamento.

Um dos primeiros a notar a diferença foi o fotógrafo Jack Harding, que explicou tudo o que notou no stories do Insta dele, e começou já se perguntando: “(O) Instagram voltou com a ordem cronológica. Eu fico pensando se isso é bom ou ruim.”

Em seguida, começou a explicar direitinho o que mudou e como tudo estava funcionando no Instagram dele e a opinião que ele tem sobre isso. “Já notei que estou vendo a página de pessoas que não via faz tempo. O algoritmo novo (original) é com certeza para a melhor. Mesmo que irá mudar um pouco para as páginas de maior desempenho.”

“O que eu penso… as páginas são maiores porque elas estão fazendo um bom trabalho. Se a página está indo bem (se engajando, muitos stories e postagens) não importa que hora do dia você entra, eles aparecerão em primeiro. Eles estão com se fosse em um “espaço VIP”. Isso pode mudar para aquelas páginas famosas com menos engajamento. Em contraponto, isso é ótimo para páginas menores, mas é bom ter cuidado sobre como as páginas maiores vão crescer.”

Jack ainda explica que aparecer uma novidade no Instagram dele não é incrível, já que ele utiliza a versão Beta do app. Que basicamente é uma versão de testes em aplicativos, antes mesmo de saber se irão usar a alteração, eles observam se vai realmente funcionar ou não. Logo, ainda não dá para saber se vai ou não passar da fase de teste para chegar nos celulares e computadores.

Mesmo assim, muitas pessoas estão animadas com a ideia e esperam que chegue logo para elas. E você, o que acha da mudança?