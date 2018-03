O Instagram tirou os GIFs do stories. Entenda o motivo da decisão

Se nesses dias você passou pela agonia de querer usar um GIF no Instagram ou Snapchat e não conseguiu por nada nesse mundo, saiba que não é a única a passar nervoso. As duas redes sociais tiraram todos os GIFs porque no meio deles tinha um extremamente racista.

A primeira vez que notaram a imagem foi no Snapchat, e os usuários não podiam conter a indignação de encontrar este tipo de coisa. Em seguida, as pessoas procuraram entender e descobriram que não é apenas o Snapchat que está com problema, mas o Instagram também, por usarem a mesma fornecedora de GIFs, a Giphy.

A animação em questão mostra um macaco girando um contador de mortes, fazendo apologia ao assassinato de negros, além da linguagem, em inglês, que aparece nele ser muito racista. Quando as redes ficaram sabendo da imagem, removeram a parceria com a Giphy até ela avaliar todos os stickers.

A TecCrunch conseguiu um depoimento da Giphy que explicou que o erro aconteceu por causa de um bug no filtro deles, e avisaram que já retiraram o GIF e consertaram o bug, além de já ter rodado o filtro novamente para retirar qualquer sticker parecido.

Porém, até agora os GIFs não retornaram para os apps.