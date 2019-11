O Instagram voltou mesmo a mostrar os números de curtidas. Entenda!

O Instagram voltou mesmo a mostrar o número de curtidas de fotos para algumas contas no aplicativo. No Twitter, vários usuários começaram a reportar a mudança a partir de outubro, mas também há relatos de meses anteriores. Desde o dia 24, a busca pelo termo “Instagram voltou a mostrar likes” também aumentou, segundo o Google Trends, indicando que a mudança está atingindo cada vez mais contas.

O aplicativo deixou de exibir a quantidades de likes nas publicações em 17 de julho deste ano. De acordo com o Insta, a decisão foi tomada como uma tentativa de descobrir se retirar o número de curtidas poderia, de fato, mudar o comportamento dos usuários da rede, além de alegar preocupação com a saúde mental dos usuários. “Não queremos que as pessoas sintam que estão em uma competição”, alegaram. Desde então, os números só podiam ser vistos pelos autores do conteúdo ou por quem acessasse o app via web.

Ao ser procurada pelo MdeMulher, a assessoria da empresa afirmou que o retorno dos likes faz parte de uma nova fase de testes. “Ouvimos da nossa comunidade que o número de curtidas pode ser uma boa fonte para identificar tendências e grandes momentos culturais e, por isso, iniciamos uma nova fase do teste para observar outras maneiras de exibir o número de curtidas e entender como isso afeta a experiência da comunidade do Instagram”, disse o comunicado oficial.

Muitos usuários estão reclamando da “volta atrás” do Instagram e até ironizaram a medida. Outros acreditam que a plataforma está passando por algum “bug”, já que não conseguem ver curtidas, comentários e sequer as legendas das fotos.

n gostei nadinha q o Instagram voltou a mostrar a quantidade de likes para alguns usuários poxa @instagram , deveria deixar do jeito que estava, sem mostrar os likes. minha autoestima agradece — um sopro (@cofcofgoldenJK) November 8, 2019

A saúde mental de todos já foi restabelecida — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) November 5, 2019

Só a discussão em volta dos do Instagram mostra que o movimento de esconder os likes é o caminho correto. — Anderson Balduino (@pexinn) July 17, 2019

Por que o meu Instagram voltou a mostrar curtidas? Eu achava que eu era indeciso,mas eu percebi que o Instagram é mais. — Júlio (@JCmarquesine) November 28, 2019 e o instagram que tá sem curtidas, comentários e legendas pic.twitter.com/LmLrRPCAzz — blair waldorf natalense (@badgaldey) November 28, 2019