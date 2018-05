O que é Corpus Christi? E por que não é feriado no Brasil todo?

Muita gente pelo Brasil passou as últimas semanas planejando o que fazer em Corpus Christi e agora está curtindo o feriado emendado, que começa nesta quinta-feira (31/5). Um outro pessoal viverá estes dias normalmente, trabalhando e/ou estudando, porque suas cidades não consideram a data um feriado e as empresas, faculdades ou escolas que frequentam também não quiseram aderir à ideia de folga por causa dela.

E uma coisa une os dois grupos: nem todo mundo sabe o que essa comemoração católica significa. Se é o seu caso, vem com a gente entender!

Corpus Christi: celebração à eucaristia

O termo “Corpus Christi” vem do latim e significa, literalmente, “Corpo de Cristo”.

O dia de Corpus Christi é, para o catolicismo, uma celebração à eucaristia. O chamado “mistério eucarístico” é a consagração do pão, que representa o corpo de Jesus Cristo, e do vinho, que significa o sangue dele. É entendido como uma renovação do sacrifício de Jesus na cruz. Os fieis agradecem a Deus pelo dom da eucaristia e a Jesus por se fazer presente de corpo e sangue ano após ano.

É comum que no dia de Corpus Christi os católicos façam suas orações enquanto adoram a eucaristia exibida pelo padre no altar durante as missas ou exposta na igreja o dia todo.

Origem histórica de Corpus Christi

De acordo com a crença católica, no começo do século 13 a freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon teve visões de Cristo na diocese de Liége (Bélgica). Nelas, ele dizia que gostaria que o mistério da eucaristia ganhasse uma celebração especial.

Juliana então encaminhou o pedido de Jesus ao bispo. Em 1246, a festa de Corpus Christi foi celebrada pela primeira vez naquela diocese. O bispo acabou elevado a Papa Urbano IV e estendeu a data para toda a Igreja Católica em 1264, depois do Milagre de Bolsena.

–

Relatos do Milagre de Bolsena dão conta de que escorreu sangue da hóstia no momento em que ela foi partida pelo padre Pedro de Praga, que celebrava a missa – e que isso teria acontecido porque ele duvidava dessa história de corpo e sangue de Cristo.

Como se calcula o dia de Corpus Christi?

Estamos falando de uma data móvel ligada, em último grau, à Páscoa. Respire fundo e preste atenção, porque são muitas referências.

Corpus Christi é celebrado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que vem um domingo depois do domingo de Pentecostes, que por sua vez ocorre 50 dias após a Páscoa.

Vamos fazer o caminho inverso para reforçar. 50 dias depois da comemoração da Páscoa vem o domingo de Pentecostes; o domingo seguinte é o domingo da Santíssima Trindade; e a quinta-feira a seguir é Corpus Christi. Prontinho!

Por que Corpus Christi não é feriado no Brasil todo?

De forma bem simples: porque Corpus Christi é um feriado católico facultativo. Cada cidade decide se quer aderir a ele, por meio de uma lei municipal. E se a cidade não o fizer, mas a empresa, escola ou faculdade quiser dar esse feriado a seus funcionários e/ou estudantes, deve ser por meio de um acordo entre as partes (porque pode prever compensação de horas anterior ou posteriormente).

Os feriados nacionais definidos pelas leis 10.607/2002 e 6.802/1980 são:

1º de janeiro – Dia Mundial da Paz e Dia da Fraternidade Universal

21 de abril – Dia de Tiradentes

1º de maio – Dia do Trabalhador

7 de setembro – Dia da Independência do Brasil

12 de outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil

2 de novembro – Dia de Finados

15 de novembro – Dia da Proclamação da República

25 de dezembro – Natal