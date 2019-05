O que é o Dia Livre de Impostos?

Se nessa quinta-feira (30) você viu filas de carros nos postos de combustível do seu caminho, ou foi impactada por algum produto com preço mais baixo, talvez você saiba que hoje é o Dia Livre de Impostos.

Organizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), nessa data os comerciantes que escolheram aderir comercializam seus produtos pelo valor que eles teriam sem as taxas de tributação. Os impostos são pagos normalmente, mas pelos comerciantes, e não pelos consumidores.

Em alguns casos, o desconto chega até a 70%, como em lojas selecionadas do Tijuca Shopping e do Norte Shopping, no Rio de Janeiro. Em alguns postos de combustível, a gasolina tem mais de 40% de desconto – e as filas de carros chegam a dar voltas no quarteirão.

Este ano a CNDL divulga que 142 cidades de 19 Estados brasileiros estão participando do Dia Livre de Impostos, totalizando mais de 2300 lojas. No site do evento, há um sistema de busca em que você pode procurar pelas lojas participantes.

E mesmo que na sua cidade nenhum comércio tenha aderido à data, ainda é possível buscar pelos descontos na internet.