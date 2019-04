O que é spoiler? Explicamos o que significa e por que ele divide opiniões

Em época de estreias muito aguardadas no cinema – olá, “Vingadores: Ultimato” – e de séries de TV que fazem quase todo mundo grudar na telinha – estamos falando de você, “Game of Thrones” – vemos em todos os cantos uma palavrinha que, para muita gente, é um mistério. É o tal do SPOILER. No Twitter, no Facebook, até no Instagram, é um tal de gente pedindo para não divulgarem spoilers, enquanto outros tantos acham isso uma frescura.

-"Você deu spoilers de GOT" -"Você deu Spoilers de Vingadores" pic.twitter.com/6e9LjyP86j — Riglle (@riglle) April 29, 2019

Se você fica no meio do fogo cruzado sem entender nada, estamos aqui para explicar o que é, afinal, spoiler.

SPOILER é um substantivo em inglês que se refere a algo ou alguém que “spoils” alguma coisa. O verbo SPOIL, por sua vez, significa “destruir ou diminuir o prazer, interesse ou beleza de algo”, de acordo com o dicionário Cambridge.

Se não temos uma tradução precisa em português, para o verbo “spoil”, não podemos dizer o mesmo do substantivo. O spoiler é o popular estraga-prazeres, em português.

Quando falamos de entretenimento, o que pode estragar o prazer de assistir a um filme ou série? De acordo com as pessoas que odeiam spoilers, é saber o final antecipadamente, ou até mesmo detalhes da trama. Quem morre, quem sobrevive, a solução de um mistério. Isso tudo é considerado spoiler.

Antigamente havia quem fizesse isso por sacanagem na saída do cinema, e passasse pela fila da entrada da sessão contando o final do filme. Mas com a chegada das redes sociais, a possibilidade de spoilar séries, novelas e filmes aumentou. Nem sempre as séries passam simultaneamente no mundo todo, e era comum alguém que tinha assistido antes no exterior querer se gabar e dar um spoiler no Twitter.

Às vezes cenas ou filmes inteiros “vazam” antes da estreia, como aconteceu com “Vingadores: Ultimato”, e os fãs se defendem como podem de eventuais spoilers na internet.

O spoiler causa muita discórdia, especialmente no Twitter, onde as pessoas têm o hábito de fazer comentários enquanto assistem a TV. Quem não pode ou não quer assistir aos programas na hora em que eles são transmitidos, precisa tomar muito cuidado se quiser manter o mistério. E isso gera muita briga nas redes sociais.

O negócio passa ao vivo, muita gente consegue assistir ao mesmo tempo e comentam na hora. Eu odeio spoiler demais, e por isso nem entrei nas redes até assistir. Não acho que tenham que esperar pra comentar, o negócio já passou. Ilegalmente o legalmente muita gente já assistiu. — c i n t h i a STARK 🐺 (@tintiamilitao) April 29, 2019

eu não entendo a necessidade de dar spoiler quando é muito mais prazeroso falar NÃO ACREDITO QUE CERTAS COISAS ACONTECERAM COM CERTOS PERSONAGENS EM CERTOS EPISÓDIOS DE CERTAS SÉRIES TELEVISIVAS 😍😱😭😡😏 — dona buce (@bucetopdcristal) April 29, 2019

eu que não vejo GOT já sei quase tudo o que aconteceu no ep de ontem. deve ser tenso desviar dos spoilers. — branco em filme do Jordan Peele (@jotadablio) April 29, 2019

spoiler me deixa muito puta mesmo ntc eu na condição de pessoa que não tenho tv a cabo, não tenho notebook e não tenho facil acesso a cinema só posso achar quem da spoiler um baita dum filho da puta e acabou pic.twitter.com/KwWNwUPZpn — camilavitoriaVEVO (@camilavitoria_) April 29, 2019

Quem quer falar sobre um potencial spoiler, mas se preocupa em não estragar integralmente a experiência dos amiguinhos, coloca um “aviso de spoiler” antes do post. Assim, quem não quer saber de nada fecha os olhos, desliga o computador ou pode tampar os ouvidos.

Todo dia um spoiler novo de endgame, EU NÃO AGUENTO MAIS pic.twitter.com/lbfuR9kCFB — Senhor Clarke (@Cleyclays) April 29, 2019

A verdade é que fugir de spoilers é mesmo desafiador, e a melhor defesa para algumas pessoas é mesmo o ataque: ser o primeiro a assistir e sair falando de tudo para todo mundo. O único jeito de garantir que você não será impactada por spoilers é sumir das redes sociais e evitar falar sobre o filme ou a série em questão até assistí-la. E, claro, tentar ver o quanto antes – aí você pode participar das conversas sem medo.