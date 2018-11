Pra variar, o tema da redação do Enem causou polêmica na internet. A questão é que a proposta é atual, mas pode gerar confusão. Os estudantes tiveram de fazer uma dissertação sobre “Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet”, e muita gente ficou surpresa e preocupada com a confusão que pode ser feita com o tema ~ também superatual ~ das fake news.

Veja a repercussão no Twitter logo após a divulgação do tema:

Tema do ENEM dificílimo para estudante secundarista. Atual, importante, mas duvido se a maioria dos alunos está ciente dessas discussões sobre Big Data e afins. Tema: "Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"#Enem2018 #redacaoenem — Leatrice (@leaferraz) November 4, 2018

Tema de redação Enem 2018: O desafio já começa ao tentar entender o tema!! Não, ele não é FAKE NEWS! #enem2018 #temadaredaçãoenem #redacaoenem #ShowdosAtrasados — Mansuária Moraes (@Mansuaria) November 4, 2018

O tema não é Fake News, o tema são os mecanismo de empresas que acumulam os dados pra vários fins (como espalhar fake news segmentadas). Quem falar só sobre fake news vai cair em “fuga do tema” e zerar a prova.#Enem2018 #redacaoenem — wordfut (@CorinthiansFut3) November 4, 2018

#redaçãoenem não é sobre fake news, e sim sobre indução a partir do que costumamos clicar e buscar na internet. Pode perceber, se vc colocar em site de buscas, amanhã vai aparecer pra ti várias propagandas… seus dados são controlados = sociedade do controle — 5ociology.elis (@5ociology) November 4, 2018

O tema da #redacaoenem não é sobre fake news galera. É sobre como os provedores de busca on line usam nossos dados para direcionar propagandas de produtos e até de ideias, influenciando assim nosso comportamento. — The last baron (@adolfodcsilva) November 4, 2018

Vai ter gente zerando a redação do enem por ficar falando apenas de política 😕 #enem #enem2018 #redacaoenem — Biologia com Samuel (@samuelkcunha) November 4, 2018

"Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet" é o tema da redação do Enem… Achei complexo! Dependendo dos textos de apoio vai ser um ano de notas baixas na redação.#Enem2018 #redacaoenem — Pam (@pamgomides) November 4, 2018

[ENEM 2018]:

O objetivo da redação é justamente ver se o aluno é capaz de interpretar o assunto e falar com clareza sobre *SEM FUGIR DO TEMA* Tendo em vista as atuais discussões na internet, calcule quantos % da população inscrita é capaz de conseguir pelo menos 450 pontos? — v i t o r (@baseparamore) November 4, 2018

Eu amei o tema da redação do Enem porem da margem pra muita gente errar se não interpretar bem os textos — Lei Rouanety (@RafaelFx) November 4, 2018

nunca agradeci tanto por não fazer enem quanto agr vendo o tema da redação desse ano pic.twitter.com/s8jX91RVAv — beä (@camilasex) November 4, 2018

mano vcs postaram na tml que a redação do enem era fake news (e eu acreditei), mas não é. na real tá falando sobre manipulação do usuário pelo controle de dados na internet, o que é bem diferente. — débora (@flaskbaek) November 4, 2018

Cês viram o tema da redação do Enem esse ano?

"Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet"

Parabéns aos envolvidos

E boa sorte pro povo viu hhdhd — Dayane odiada 🌹 (@LimnsBiazin_) November 4, 2018

Vcs viram o tema da redação do enem? Entendi nada — Emmy Greene| Swany (@EmmySwany) November 4, 2018