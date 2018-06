O trem-bala da Hello Kitty é o paraíso para as viciadas no Instagram

Como se não bastasse o Japão ter um trem-bala, o país do Pikachu e das flores de cerejeira agora tem um trem-bala da HELLO KITTY para chamar de seu.

Essa belezura, toda feita nas cores da icônica personagem, começa a funcionar a partir do dia 30 de junho na linha Sanyo Shinkansen, da estação Shin-Osaka, de Osaka, até a estação de Hakata, em Fukuoka.

Olha só que coisa mais cute-cute!

Embora esteja confirmado para operar apenas até 29 de setembro deste ano, a JR West, operadora responsável pelo funcionamento do trem de alta velocidade, afirmou que existe a possibilidade dele ser parte integral da frota.

São ao todo oito vagões customizados com motivos da criaturinha. No primeiro deles, por exemplo, não existem assentos, mas os passageiros podem comprar lembrancinhas da personagem e, claro, fazer muuuuitas fotos.

Está de viagem marcada para o Japão? De acordo com o site da empresa, não é necessário pagar mais caro para usar o trem – ele tem o mesmo preço de uma locomotiva comum. E, ó, definitivamente, é o paraíso para as viciadas no Instagram.