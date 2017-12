Se você escutar Look What You Made Me Do exatamente às 23:57:03 na véspera do ano novo, Taylor vai dizer "I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now. Why?" no final de 2017 e "Oh! 'Cause she is dead" no início de 2018

comece o ano matando o antigo você

— tchelo (@marcelogouveiaa) December 21, 2017