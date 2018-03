O WhatsApp vai deixar a função de apagar mensagens ainda melhor

No final de 2017 o WhatsApp decidiu abençoar a todos com a melhor função ja inventada: você pode deletar a mensagem que mandou e todos os seus erros ficam marcados apenas pela frase “Esta mensagem foi apagada”.

Ou pelo menos era isso que se esperava ao chegar em casa de noite, mandar uma mensagem no calor do momento, tomar um banho e nesse momento perceber o erro que cometeu, correr para o celular e tentar apagar a mensagem e não conseguir.

Acontece que a função “apagar mensagem” só funcionava se você se arrependesse até sete minutos após o envio. Depois disso, sem chances. Isso causava arrependimentos intermináveis.

Mas agora tudo pode mudar com a nova atualização que estão preparando para o app. Segundo o site WABetaInfo, que sempre antecipa as novidades do app, as mensagens poderão ser apagadas em até uma hora e 24 minutos, sem mais problemas.

Imagina só todas as confusões e bafos que poderão ser evitados!

Ainda não se sabe quando a nova atualização vai chegar, mas tudo aponta que será o mais rápido possível! E aí? Animada pela novidade?