ONG batiza cães com nomes “errados” para incentivar adoção

Salve, gente bonita! Eu sou o Pudol. 🐶 Fui encontrado pelo pessoal da ONG @clubedosviralatas todo coberto de óleo, com algumas queimaduras e mais sozinho que chinelo de Sací. Aí, eles me deram um trato (barba, pelo e bigode) e eu voltei à ativa com tudo. ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ Agora só espero que alguém legal me adote lá no #BuscaDogues e jogue umas bolinhas pra eu buscar. Aliás, cê tem bolinha aí? Eu busco… juro. 🏐👀 Pra saber mais sobre o projeto e conhecer outros catioros, corre lá no Busca Dogues 🐕 Ah! Mandaram avisar que o link tá na bio 🐾🤓 ⠀⠀⠀⠀⠀#cachorro #adotaretudodebom #adotarcachorros #cao #cachorrosfofos #adotarfazbem