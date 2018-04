Já te mostramos, aqui no MdeMulher, alguns dos melhores destinos para viajar de lua de mel em 2018, lembra? E por mais que alguns casais façam questão de desbravar lugares diferentões, com passeios turísticos a perder de vista, outros querem apenas curtir o momento “recém-casados” relaxando em ambientes tranquilos e dotados de romantismo.

Uma pesquisa realizada pelo site iCasei, referência no setor, comprova a tese acima. De acordo com o levantamento, a cidade mais procurada por noivos e noivas brasileiros para aproveitar a lua de mel é Gramado, no Rio Grande do Sul, famosa pela sua vibe aconchegante e receptiva. Além da Serra Gaúcha, praias do Nordeste, bonitas por natureza, também conquistam posições de desejo no ranking dos apaixonados.

Conversamos com Juliana Terra, presidente da Matrimoni Assessoria, especializada em noivas e casamentos, e elencamos alguns dos lugares mais românticos, em terras brasileiras, para você desfrutar os primeiros dias de casada.

Atenção: a lista a seguir é para quem não dispensa três itens essenciais durante a lua de mel: paisagens lindas, bons restaurantes e atmosfera relaxante – pode ir arrumando as malas!

Gramado (RS)

Principal cidade da chamada Serra Gaúcha, e também o destino turístico mais importante do Rio Grande do Sul atualmente, Gramado é um cenário lindo, totalmente apaixonante e que, de quebra, pode render boas fotos em dupla.

Muitos motivos levaram Gramado ao sucesso como cidade turística, a começar pela sua arquitetura charmosa, com influência da colonização européia. Além disso, a cidade tem uma ótima estrutura para receber seus visitantes, contando com hotéis premiados, festivais de inverno e alta gastronomia, elogiada por especialistas. Ou seja, um bom vinho, fondue para dois e a pessoa amada ao seu lado te esperam nessa viagem.

Com localização privilegiada, a cidade está a 120 quilômetros de Porto Alegre e a apenas sete quilômetros de distância de Canela. Em resumo, dá para esticar o roteiro e conhecer outros destinos igualmente interessantes pela região.

Porto de Galinhas (PE)

A 50 quilômetros de Recife, em Pernambuco, está Porto de Galinhas – um verdadeiro paraíso do Nordeste. Além de ser o principal polo turístico do estado, a cidade conta com paisagens incríveis, boas praias para relaxar e se desconectar da rotina e um espetáculo da natureza, formado por piscinas naturais de um azul capaz de deixar qualquer mar caribenho com inveja.

Hotéis e pousadas também são outro destaque da cidade, acostumada a receber visitantes o ano inteiro – claro que o verão é a estação mais bombada. Se vocês formarem um casal do tipo aventureiro, em Porto de Galinhas é possível praticar esportes aquáticos, como surf, jet ski e mergulho.

Fernando de Noronha (PE)

Ainda em Pernambuco, o famigerado Arquipélago de Fernando de Noronha é famoso por ser um dos lugares mais lindos não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É que as belezas naturais encontradas nas praias de Noronha são realmente de cair o queixo, tornando o lugar um destino “mágico”, seja pelas cores do mar ou pela sensação de paz ao pisar na ilha.

A única desvantagem, aqui, é o preço: Fernando de Noronha costuma se configurar como um destino caro, por ser uma área de preservação ecológica e turismo controlado. A dica, se o casal eleger o local para aproveitar a lua de mel, é planejar o orçamento da viagem com bastante antecedência.

No mais, a vibe de viver em uma ilha por alguns dias, restaurantes que servem peixes e frutos do mar deliciosos e um pôr do sol inesquecível estão entre as atrações principais desse lugar, que é um dos cartões-postais brasileiros mais conhecidos internacionalmente.

Petrópolis (RJ)

Petrópolis está ao norte do estado do Rio de Janeiro, mais especificamente a 65 quilômetros da capital. Conhecida por ser um destino típico de inverno, a cidade oferece pousadinhas românticas e aconchegantes para casais que buscam aproveitar ao máximo o frio da montanha (mas também recebe visitas durante o verão, viu?).

Com algumas construções da época imperial brasileira, já que era o destino escolhido por Dom Pedro I para fugir do calor, agrada, também, àqueles que gostam de conhecer arquiteturas com proposta mais clássica.

Ah! Além disso, Petrópolis abriga o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ótimo para fazer trilhas com pegada aventureira. Diversa, conta com um orquidário, opções de restaurantes e programas culturais.

Ilhabela (SP)

Pertinho da cidade de São Paulo (a apenas 200 quilômetros), Ilhabela é um destino perfeito para quem ama a natureza, por completo. Lá, casais apaixonados vão encontrar 42 (!) praias relaxantes, diferentes cachoeiras e belas paisagens.

A variedade nos preços das hospedagens é outro diferencial do local: se o casal preferir um programa mais ~raiz, dá para acampar na ilha ou se hospedar em pousadas rústicas com preço amigo. Mas também há opções para quem não quer abrir mão do glamour durante a lua de mel – spas e hotéis luxuosos estão igualmente na programação do lugar.

A noite em Ilhabela é badalada e atrai gente do mundo todo, com bares e restaurantes agradáveis para dar e vender.

Jericoacoara (CE)

Além da praia homônima, conhecida por sua beleza impressionante, a cidade de Jericoacoara, no Ceará, é uma vila de pescadores, com ar rústico, cercada por lagoas de água doce e 23 quilômetros de dunas de areia. Lá, você pode fazer uma massagem no meio de praias incríveis, conhecer a culinária típica do local e brindar em bares descolados pela região.

Jeri cresceu bastante nos últimos dez anos, se tornando uma das principais cidades turísticas do estado e, se antigamente o acesso ao local era mais complicado, hoje em dia é possível chegar à cidade diretamente por meio de avião. É claro que a hospedagem por lá, geralmente com vista privilegiada para o mar, também não deixa a desejar!

Caraíva, Porto Seguro (BA)

Caraíva é um povoado localizado em uma estreita península da chamada Costa do Descobrimento, em Porto Seguro, na Bahia. O local tem 470 anos e ares de vilarejo, com ruas de areia onde não podem passar carros e uma reserva indígena a 60 quilômetros de distância, aproximadamente.

Relaxante até dizer chega, é um lugar para quem busca paz e silêncio, principalmente. Tombada pelo Patrimônio Histórico do Brasil, há algum tempo entrou no radar dos destinos preferidos de algumas personalidades famosas, como Thaila Ayala e Gabriela Pugliesi.

Ah! O acesso a Caraíva é geralmente feito por barco e, além de tudo, a vila está a apenas 8 quilômetros de Corumbau, outro ponto turístico paradisíaco baiano que merece a sua visita!