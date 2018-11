Os destinos preferidos dos brasileiros para o Ano Novo, segundo o Airbnb

Se você ainda não decidiu onde vai passar a virada do ano, então talvez seja melhor descartar as opções dessa lista, já que elas prometem estar lotadas. Essas cidades são as mais procuradas pelos brasileiros no Airbnb, site que possibilita o aluguel de casas, apartamentos e quartos para turistas. A empresa divulgou a lista dos destinos mais buscados tanto dentro do país quanto no exterior.

Em se tratando de destinos nacionais, das 10 localidades mais buscadas, apenas uma não fica no litoral – a Serra Gaúcha, em quarto lugar. O brasileiro gosta mesmo é de pular ondas na virada do ano! Florianópolis aparece como a cidade queridinha, seguida pelo Rio de Janeiro e pelo Guarujá, na costa paulista.

Curiosamente, as praias não são o destino mais buscado pelos brasileiros que vão saudar 2019 no exterior. Buenos Aires e Lisboa aparecem no topo do ranking internacional – e apesar de estar no litoral, a capital portuguesa não tem as praias como foco turístico, especialmente durante o inverno. Kissimmee, cidade próxima a Orlando, está em terceiro lugar.

Destinos nacionais mais procurados para Revéillon 2019

1. Florianópolis, SC

2. Rio de Janeiro, RJ

3. Guarujá, SP

4. Gramado e Canela, RS

5. São Sebastião, SP

6. Ubatuba, SP

7. Cabo Frio, RJ

8. Fortaleza, CE

9. Balneário Camboriú, SC

10. São Paulo, SP

Destinos internacionais mais procurados para o Revéillon 2019

1. Buenos Aires, Argentina

2. Lisboa, Portugal

3. Kissimmee, Florida

4. Paris, França

5. Punta Del Este, Uruguai

6. Nova Iorque, EUA

7. Santiago, Chile

8. Roma, Itália

9. Londres, Inglaterra

10. Montevidéo, Uruguai