Os melhores blocos LGBTs do Carnaval 2018 de SP e Rio

O Carnaval 2018 está chegando e os bloquinhos finalmente estão saindo para os desfiles oficiais do feriado. O MdeMulher já separou para você os blocos do Rio, São Paulo e Belo Horizonte, com datas e horários para você poder curtir muito o Carnaval.

Por aqui, a gente, este ano, resolveu também fazer uma seleção dos melhores blocos LGBT+ que, cada vez mais, lutam por um Carnaval plural e com zero preconceito.

Em TODOS eles é proibido o preconceito, e é mais do que bem-vinda a liberdade de expressão e o respeito!

São Paulo

10 de fevereiro (sábado)

O bloco criado pela 1007, balada na Augusta, é para todos e na sua última edição foi enorme!

Local: Rua Augusta, 1353 – Consolação.

Horário: Das 13h às 18h.

Maioria é: LGBT.

Sim, vai ter mais do Agrada Gregos, e esse acontece no Ibirapuera.

Local: Obelisco do Ibirapuera.

Horário: Das 13 às 19h.

Maioria é: Gay.

Para continuar com todo o movimento, o Ritaleena vai estar também no Ipiranga no sábado.

Local: Praça do Monumento.

Horário: Das 4h às 19h.

Maioria é: Lésbica.

O nome explica tudo e o evento realmente conta com muito glitter e diversão!

Local: Largo da Batata – Pinheiros.

Horário: Das 14h às 19h.

Maioria é: Gay.

Bloco de música eletrônica para quem não curte muito os ritmos clássicos de Carnaval.

Local: Praça da Sé – Sé.

Horário: Das 16h às 22h.

Maioria é: LGBT.

O bloco adorado está de volta e vai acontecer na República.

Local: Praça da República – República.

Horário: Das 16h às 22h.

Maioria é: Gay.

Volta carnaval! #carnavalredondo #avon #minhoqueens A post shared by MinhoQueens (@minhoqueens) on Mar 18, 2017 at 7:48pm PDT

11 de fevereiro (domingo)

Mais um ano com o bloco que convida a todos para passarem o dia de verão fora de casa.

Local: Avenida Vinte e Três de Maio – Vila Mariana.

Horário: Das 11h às 16h.

Maioria é: Gay.

Para curtir no vão mais conhecido de São Paulo.

Local: MASP – Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista.

Horário: Das 11h às 22h30min.

Maioria é: LGBT.

minha paixão ❤ A post shared by Rafaela ✨ (@xxrafamoura) on Feb 4, 2018 at 5:49am PST

Para ajudar no #TBT de todo mundo, o bloco vai contar com as músicas da banda Sandy & Júnior (e outras coisas antiguinhas).

Local: Avenida Vinte e Três de Maio – Vila Mariana.

Horário: Das 14h às 20h.

Maioria é: LGBT.

Terceiro ano do bloco da balada Desmanche, com muita música dos anos 2000.

Local: Avenida 23 de Maio na altura do Centro Cultural.

Horário: Das 15h às 22h.

Maioria é: Gay.

Sim! Um bloco só da girlband mais amada do Brasil.

Local: Avenida 23 de Maio – Vila Mariana.

Horário: Das 16h às 21h.

Maioria é: LGBT.

Em mais um ano o bloco vem para cobrir o Carnaval de dourado.

Local: Largo do Paissandu – República.

Horário: Das 16h às 21h.

Maioria é: Gay.

12 de fevereiro (segunda-feira)

Primeiro ano do bloco com a Mariana Aydar.

Local:Avenida São João, 677 – Centro.

Horário: Das 10h às 15h.

Maioria é: LGBT.

O Bloco além de tudo pede mais amor e mais respeito a população trans enquanto dança.

Local: Praça da República – República.

Horário: Das 12h às 22h.

Maioria é: LGBT.

Bloco irreverente que procura respeito e liberdade para todos.

Local: Pátio do Colégio – Praça Pateo do Collegio, 2 – Centro.

Horário: Das 15h às 20h.

Maioria é: LGBT.

13 de fevereiro (terça-feira)

Grupo liderado por mulheres com músicas principalmente cantadas por mulheres.

Local: Rua Tibério, Lapa – São Paulo.

Horário: Das 14h às 18h.

Maioria é: Lésbica.

Bloco que saiu de uma brincadeira contra o preconceito e agora é um dos mais adorados.

Local: Pátio do Colégio – Praça Pateo do Collegio, 2 – Centro.

Horário: Das 15h às 20h.

Maioria é: LGBT.

🌈 A post shared by Mãe Da Betina ✨ (@vivsvivs) on Feb 5, 2018 at 6:10am PST

17 de fevereiro (sábado)

Primeiro ano do bloco, e com você escolhendo as músicas que irão tocar!

Local: Largo da Batata – Pinheiros.

Horário: Das 12h às 18h.

Maioria é: LGBT.

Bloco para os amantes de música pop.

Local: Largo do Arouche – República.

Horário: Das 12h às 16h.

Maioria é: Gay.

Sobre a bebida que ou você ama ou você odeia, traz muita alegria para o Carnaval.

Local:Rua Augusta – Consolação.

Horário: Das 16h às 22h.

Maioria é: LGBT.

Bloco da Diversidade

O bloco sai se divertindo e mostra que o bonito é se amar e curtir o dia.

Local: Largo do Arouche – República.

Horário: Das 17h30min às 22h.

Maioria é: LGBT.

A post shared by Suzy Lima (@eusuzylima) on Mar 6, 2017 at 7:54pm PST

18 de fevereiro (domingo)

E o #TBT continua com o bloco que adora as músicas da Xuxa e Angélica.

Local: No encontro da Faria Lima com a Helio Pellegrino.

Horário: Das 13h às 19h.

Maioria é: LGBT.

O bloco conhecido por visibilidade lésbica vai sair este ano também.

Local: Rua 13 de Maio, 886 – Bela Vista.

Horário: Das 14h às 18h.

Maioria é: Lésbica.

bloco siga bem caminhonera – bela vista A post shared by Coletivo Amapoa (@coletivoamapoa) on Mar 6, 2017 at 9:52am PST

Rio de Janeiro

10 de fevereiro (sábado)

É para todo mundo que quer curtir muito e com um nome desses,não tem como não ir.

Local: Praia de São Conrado.

Horário: Das 9h às 15h.

Maioria é: LGBT.

Clássico bloco que enche de glitter e felicidade.

Local: Praça General Osório – Ipanema.

Horário: Das 16h às 20h.

Maioria é: LGBT.

Bloco com todos os estilos musicais possíveis vai sair no sábado.

Local: Zona Portuária.

Horário: 16h.

Maioria é: LGBT.

11 a 13 de fevereiro (domingo a terça-feira)

Clássico bloco comandado por mulheres vai estar presente no Carnaval.

Local: Aterro do Flamengo – Flamengo.

Horário: Das 10h às 16h.

Maioria é: Lésbica.

O bloco conhecido por ser exatamente pelo público LGBT vai sair no Carnaval também.

Local: Leblon.

Horário: 16h.

Maioria é: LGBT.

Famoso bloco lésbico com muito glitter.

Local: Secreto.

Horário: Das 15h às 20h.

Maioria é: Lésbica.

Nele só tocam marchinhas e samba de raiz. ❤

Local: Praça Tiradentes – Centro.

Horário: Das 18h às 22h.

Maioria é: Lésbica.

17 de fevereiro (sábado)

Anitta comanda o fim do Carnaval no seu bloco.

Local: Avenida Presidente Antônio Carlos.

Horário: Das 7h às 13h.

Maioria é: LGBT.

Outras datas

Minha Luz é de LED sairá dia 08 de fevereiro, de noite, no Centro do Rio de Janeiro.