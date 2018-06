Os melhores memes de Brasil x Suíça, a estreia da seleção na Copa 2018

Não adianta negar: basta o Brasil estrear que o clima de Copa do Mundo toma conta de todo mundo. Neste domingo (17), na partida entre Brasil x Suíça não foi diferente. Todo mundo ligadinho no jogo da Seleção. Mas uma parcela da população fica com um olho na TV e o outro no Twitter, prestando atenção nos melhores memes que rolam na rede social. Para quem perdeu, a gente fez uma compilação:

Antes do jogo começar…

to chegando com o hexa rapaziada HOJE TEM BRASIL#Copa2018⁠ ⁠ #VaiBrasil pic.twitter.com/TuqFR2vzDl — bebe rHEXA (@luizawait) June 17, 2018

Canarinho Pistola fazendo a parte dele

deus eu sei que faz um bom tempo que eu não passo por aqui pra dar um oi mas por favor ajuda a gente eu nunca te pedi nada #BRA #COPA2018 pic.twitter.com/uTbd2gQpcD — rod (@rodpocket) June 17, 2018

O cabelo do Neymar chamou mais atenção que qualquer coisa

Neymar chegou no salao e disse o que vc tiver de coisa pra fazer aí vc faz raspa faz desenho descolore balaiage topete descontrução semi moicano — repórter de rua do #SeleçãoBuzzFeed (@manubarem) June 17, 2018

Se a gente ganhar a #Copa2018 juro que apago , mas ficou hilário! pic.twitter.com/KLm1Y0jt0e — Vivi (@vivipradi) June 17, 2018

Até Rita Lobo, maga das panelas, levantou uma questão

Vamolá! Uma dúvida, Neymar leva o cabeleireiro pros jogos? https://t.co/EzQEfxAjsp — Rita Lobo (@RitaLobo) June 17, 2018

E aí… GOL DE PHILIPPE COUTINHO!

Chupa chocolate suíço aqui é cacau show!#copa2018 — Insta @TheFlash_Crente 🇧🇷 (@TheFlash_Crente) June 17, 2018

adoro essas estatisticas "a ultima vez q o brasil comecou a copa com gol de camisa no 11 a gente foi campeao" — mariana neri (@nananeri) June 17, 2018

esse gol é pra você meu senhor que já não tá mais entre nós e esse hexa vai ser seu #Copa2018 #Copa2018 pic.twitter.com/QJqS6EjLNO — jaqueline (@anjodeamorls) June 17, 2018

Depois do gol, os Suíços resolveram agredir nosso menino Neymar

E a gente assim…

Citando a pensadora contemporânea Ludmilla UM TÁ POUCO

UM TÁ POUCO FAZ OUTRO GOL DE NOVO HOJE TEM BRASIL #BRA #Copa2018 #VaiBrasil — Jady loves thabie e SeS ☄ (@SeSFC3) June 17, 2018

No meio da partida, uma saudade

Esse narrador me maltratando.

Ele fala Shaquille

Eu entendo Shakira

E acredito na volta do Waka Waka#COPA2018 — D Даниэль W™ (@dangow) June 17, 2018

O segundo tempo não foi tão legal assim

Brasil sendo roubado. Suíça envolvida. Até aí sem novidades. — Brazilian Rev. Memes (@BRevolutionary_) June 17, 2018

SUIÇA LEVANDO UM PONTO NA MÃO GRANDE. TUDO BEM ELES SEREM MELHORES NA SAÚDE E EDUCAÇÃO. MAS ATÉ NO ROUBO? A NOSSA ESPECIALIDADE… DÓI DEMAIS! #BRA #SUI #Copa2018 — JOAQUIN TEIXEIRA (@JOAQUINTEIXElRA) June 17, 2018

Putaço, Alisson descontou a raiva nessa bolinha vermelha

Manda essa pro crush ainda hoje

oi @ vamo se beija até esse juiz filho da puta parar de roubar o Brasil #Copa2018 — q? (@ironicovcs) June 17, 2018

E a dura verdade:

POR ENQUANTO

CRISTIANO RONALDO TEM MAIS GOLS QUE A ALEMANHA, A ARGENTINA E O BRASIL JUNTOS… –#BRAXSUI #Copa2018

"Brasil x Suíça" pic.twitter.com/xH4G4zBLE7 — Isaac Nervoso (@IsaacNervoso) June 17, 2018

Sem desânimo, galera! O Brasil volta ao campo na próxima sexta-feira (22), às 9h, contra a Costa Rica. Qual seu palpite?