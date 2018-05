Padre Fábio de Melo gera polêmica por causa de sermão sobre macumba

Um vídeo postado por fãs do padre Fábio Melo está dando o que falar no Facebook, por mostrar um sermão no mínimo questionável. Nele, o religioso fala sobre macumba em tom de deboche, num discurso em que se refere aos chamados despachos – praticados por religiões como umbanda e candomblé – de uma maneira completamente pejorativa.

Ele chega a dizer “nada contra quem faz macumba”, mas isso não isenta o tom difamatório do sermão – como foi apontado por muita gente nos comentários do post. Ele foi publicado na última sexta-feira (4) e já conta com mais de 2,7 milhões de views e quase 100 mil compartilhamentos.

Muita gente está defendendo a fala do padre, mas os principais comentários do post – ou seja, aqueles com mais reações e respostas – o criticam pela forma como está tratando o assunto. As pessoas tem chamado a atenção para o fato de que esse sermão incita a intolerância religiosa.

Confira o que dizem os comentários mais populares até o momento: