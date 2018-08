Palácio de Buckingham abre vaga de emprego e ela pode ser sua!

Já pensou na possibilidade de trabalhar para a Família Real Britânica, e morar pertinho da realeza? Pois já dá para cruzar os dedos, pois essa vaga de emprego existe e pode ser sua!

É que o Palácio de Buckingham acaba de divulgar, em anúncio oficial, que está à procura de candidatos para o cargo em tempo integral de “Master of the Household’s Office” (algo como ‘chefe de gabinete da casa’, em tradução livre), que irá atuar no setor de “catering” (ou refeições).

A pessoa escolhida será responsável por trabalhar junto com a equipe de cozinheiros do palácio, preparando e servindo as refeições (que devem ser de qualidade excepcional) dentro do local.

“Ao manter a organização da cozinha e das áreas de limpeza, você garantirá que nossos chefs e assistentes tenham tudo o que precisam para entregar refeições durante o dia. Você também ocasionalmente ajudará na preparação de alimentos. E esteja você no Palácio de Buckingham ou viajando para outros locais, você garantirá que todas as cozinhas sejam apresentadas com o mesmo padrão excepcional”, informa um trecho do anúncio, que não exige experiência prévia, já que o novo empregado contará com um treinamento concedido pela equipe.

Ter noções de higiene e segurança alimentar são um plus, assim como ser uma pessoa interessada em se desenvolver profissionalmente – saber falar inglês também ajuda, viu?

O salário é de 19.935,80 libras exterlinas por ano, o que equivale a 99.490 reais em 12 meses. A vaga oferece, ainda, a opção de alojamento na residência (para a qual há um ajuste de salário), com todas as refeições inclusas. Entre os benefícios estão, também, 33 dias de férias ( incluindo feriados), treinamento e desenvolvimento, além de outros direitos não informados.

Se interessou? Então corre, miga! Porque o processo seletivo (pode se inscrever aqui!) termina às 23h55min, no horário de Londres, da próxima sexta-feira, 24 de agosto.