Passo a passo: como fazer seu próprio sticker para o WhatsApp

Depois dos gifs, a nova febre do WhatsApp são os stickers! Com eles, as conversas do aplicativo estão cada vez mais engraçadas. A galera deixou de lado as imagens fofinhas disponibilizadas pelo próprio app e começou a criar suas próprias figurinhas, só que com muito bom humor (e memes!)

Para você não ficar de fora dessa onda e poder responder os amigos à altura, veja como fazer os seus próprios stickers.

1º passo: baixar o Sticker Maker (Studio)

Disponível nos servidores Android e IOS, o aplicativo Sticker Maker é o nosso indicado para produzir as figurinhas.

Ainda que outros aplicativos estejam disponíveis nas duas lojas, ao tentarmos instalá-los, muitos não funcionavam corretamente.

2º passo: criar uma pasta de stickers

Ao abrir a página do app, será necessário criar uma pasta para começar a fazer os stickers. A melhor parte disso é que com essa obrigatoriedade do programa, você irá separar as figurinhas por categoria e, assim, achá-las facilmente!

3º passo: selecionar a foto e recortá-la sem critério algum!

Em cada pasta será possível criar 30 stickers diferentes. Mas, para isso, será necessário trabalhar cada um separadamente.

O primeiro passo será selecionar a foto na galeria ou quem sabe fazer um clique novo no instante em que estiver criando o sticker, para, depois, recortá-lo – o aplicativo oferece as duas opções.

O segredo e até mesmo um dos lados engraçadinhos das figurinhas é o recorte mal feito, bem estilo paint.

4º passo: hora de salvar e mandar para o WhatsApp

Depois de recortar a foto, o aplicativo fará a sua função e tcharam: seu sticker estará pronto. O próximo e último passo será salvá-lo e enviá-lo para o WhatsApp.

Para isso, é só selecionar a opção “Adicionar pacote de figurinhas no WhatsApp” e correr para o aplicativo para ver suas produções prontas para serem usadas!

Vale lembrar que no Sticker Maker, para conseguir enviar as figurinhas para o WhatsApp é necessário enviar no mínimo três stickers por vez. Fica a dica!