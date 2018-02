A manhã dessa quarta-feira (21) foi absolutamente histórica em PyeongChang, na Coréia do Sul. Evgenia Medvedeva e Alina Zagitova, ambas russas, bateram recodes olímpicos e mundiais no programa curto da patinação artística, durante as Olimpíadas de Inverno 2018.

A primeira delas a entrar no rinque foi Evgenia, de 18 anos. Ao som de “Noturno”, de Chopin, a atleta mostrou uma dramaticidade emocionante no quesito artístico e arrasou nos saltos.

Com isso, alcançou nota 81.61 e bateu seu próprio recorde mundial. Também em PyeongChang, na competição por equipes, ela já havia alcançado a pontuação de 81.06 e conseguiu se superar lindamente na performance individual.

Só que Evgenia teve pouco tempo para comemorar o recorde recém conquistado. Logo após sua apresentação, foi a vez de Alina entrar em cena. E ela deixou todo mundo de queixo caído!

Patinando com a trilha de “Cisne Negro”, a menina de apenas 15 anos mostrou-se tão intensa quanto a música de Tchaikovsky. O ponto alto da performance foi quando ela realizou dois saltos triplos em sequência.

A execução técnica de altíssimo nível fez Alina alcançar 82.92 pontos. Dois recordes batidos em questão de minutos!