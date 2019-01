Pedro Aihara: Quem é o porta-voz dos bombeiros que estão em Brumadinho

View this post on Instagram

É impossível responder a todas as mensagens nesse momento tão triste e corrido. Só gostaria de agradecer, do fundo do meu coração, a cada manifestação de carinho e apoio que tenho recebido em nome da minha Corporação. Peço a Deus todos os dias que ilumine a mim e aos meus companheiros para que possamos exercer nossa profissão de modo a diminuir um pouco do sofrimento das vítimas e de suas famílias. Para mim, isso nunca foi e nunca será apenas uma profissão. Cada vida conta e conta muito. E dói. Tragédia não escolhe classe social, cor, preferência política. Hoje é a família de outra pessoa, mas poderia ter sido a minha. E é também tendo isso em mente que nós continuaremos incansavelmente, pois maior que qualquer tragédia será sempre a nossa esperança e a nossa fé. Não desejo nem mereço nenhum tipo de reconhecimento ou aplauso, desejo apenas que meu trabalho seja capaz de transmitir o meu respeito e a minha solidariedade por tantas pessoas que sofrem agora com essas perdas tão abruptas. Que vocês saibam que cada oração e gentileza recebidas tem sido combustível para que tente me fazer digno dessa missão. Foto por @isismedeiros_foto #bombeirosmg