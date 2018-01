8 perfis com Stories divertidos para você seguir no Instagram

É até meio difícil lembrar como era usar o Instagram antes de ele ter o Stories, não é? Verdade seja dita: no começo acusaram o recurso de ser um plágio do Snapchat (não há como negar que sua essência – deixar fotos e vídeos disponíveis por apenas 24 horas – é exatamente a mesma…) e houve até quem torcesse o nariz. Mas, aos poucos, ele foi caindo no gosto da galera e hoje é o primeiro destino de muita gente ao entrar na rede social.

A forma de usar o Stories, obviamente, é livre. Alguns mostram o dia a dia de forma quase documental, outros gostam de emitir suas opiniões e lançar muitas enquetes sobre assuntos sérios. E, para nossa alegria, há quem o utilize de forma muito divertida, com auto-zoação, piadas e um olhar engraçado sobre a vida e tudo que a cerca.

Selecionamos 8 perfis de mulheres que que gostam de brincar no Stories. São ótimos para seguir e dar aquela aliviada na correria diária.

Mestre em auto-zoação, a atriz faz Stories ótimos com vídeos mostrando seu dia a dia, os bastidores de seus trabalhos e basicamente tudo que rola em sua vida.

Apesar de preferir colocar fotos gramourosas/de gatinha no feed, no Stories a cantora, jurada do “The Voice Kids” e irmã de Simone é uma peça rara. Manda bem na hora de fazer piada de si e, de quebra, transmite lives de shows.

Super gente como a gente, ela faz vídeos e fotos do café da manhã, dos passeios com os filhos e Michel Teló, das bobagens do dia a dia… E adora brincar com os filtros e efeitos do Stories.

Além das fotos lindas com Titi e Bruno Gagliasso, Gio posta Stories super descontraídos de sua vida, com passeios, bastidores de trabalhos, receitas e muito mais.

O Stories de Tata não poderia ser menos que divertido, né? A atriz também curte a auto-zoação, mas intercala as piadas com registros fofos com a família e com Rafael Vitti.

Sophia aaama usar filtros fofos ou engraçados nos vídeos e nas fotos que posta em seu Stories e sempre lança piadinhas ótimas sobre ela mesma.

Karin Hils (@karinhils)

#hollywoodsign #karinhils #travel A post shared by Karin Hils (@karinhils) on Jan 4, 2018 at 10:29am PST

Estilosa e linda até dizer chega, Karin gosta de fazer Stories mostrando a rotina do Rouge, sempre com muito bom humor e uma piadinha na ponta da língua. Ela também é adepta dos lives e sempre aparece ao vivo para os seguidores.

drinking male tears, delicious. A post shared by brona palodo (@br000na) on Jan 18, 2018 at 6:32am PST

Horóscopo sem complicação, ilustrações, uma cachorrinha linda e muita inspiração visual dão o tom do Stories da taróloga e astróloga mais descolada que tem por aí.