Novos fones de ouvido do Google traduzem 40 idiomas em tempo real

Nesta quarta-feira (4), o Google anunciou um de seus grandes lançamentos do ano, os Pixel Buds. Com 40 idiomas cadastrados, os fones de ouvido inteligentes são capazes de traduzir, em tempo real, qualquer conversa em língua estrangeira.

Com um tecido que une os lados esquerdo e direito, os fones funcionam via bluetooth. Eles podem ser ligados a um iPhone (com iOS 10 ou superior) ou a outros smartphones (como o Pixel, do Google), mas só podem ser atualizados quando emparelhados com um celular Android recente.

De acordo com a marca, a duração estimada da bateria é de cinco horas de uso contínuo. A caixinha, na qual os fones ficam guardados enquanto não estão em uso, serve como carregador portátil.

O dispositivo atua assim: enquanto rola o diálogo, ele ouve o que é dito e traduz simultaneamente os termos, usando o Google Translate. E a velocidade com que o aparelho faz isso é mesmo impressionante.

Na apresentação do Google, que foi realizada nos Estados Unidos e transmitida na internet, os Pixel Buds foram testados em uma conversa entre duas pessoas falando inglês e sueco. Confira:

Por enquanto, a novidade está apenas em pré-venda nos Estados Unidos e custa 159 dólares (cerca de 500 reais, na cotação do dia). Depois, ela será comercializada em outros países, como Canadá, Reino Unido, Alemanha, Austrália e Singapura. Já existem três opções de cores: preto, branco e azul.

Por enquanto, não há informações sobre preço ou disponibilidade do produto no Brasil.