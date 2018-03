Do pedido de casamento ao dia da festa, sabemos o quanto organizar um casamento pode ser cansativo, trabalhoso e estressante. Mas antes que você comece a procura frenética por fornecedores, vestidos de noiva e decoração, saiba que a tecnologia pode ser sua grande aliada nesse sentido – tanto na fase dos preparativos quanto no dia da cerimônia.

Hoje, mais do que nunca, diversos aplicativos móveis estão à disposição de quem vai casar, o que acaba por facilitar a longa etapa que antecede as comemorações. Alguns são bons para obter ideias sobre o estilo da sua cerimônia, por exemplo. Outros te ajudam a eleger o vestido dos sonhos ou até a marcar horário no salão. Conheça alguns dos mais legais!

Casamentos.com.br

Talvez um dos aplicativos mais completos, o Casamentos.com.br é praticamente um planejador de casamentos de bolso.

Você começa criando um perfil personalizado, com a data da cerimônia, o número de convidados, quantos fornecedores você já contratou ou pretende contratar, além de controlar, também por meio do app, o orçamento – detalhando quanto você pretende gastar e quanto gastou até agora.

Nas diferentes abas dentro do aplicativo, inclusive, dá até para ter acesso a ideias de vestidos, de destinos para a lua de mel e, ainda, interagir nas discussões e comentários de quem já testou algum dos serviços e fez sua avaliação. Tudo de graça!

Disponível para Android e iOS, na App Store e na Google Play

–

Pinterest

O famoso catálogo de ideias online, o Pinterest, além de ter sua versão para Desktop, como site, também está disponível em forma de aplicativo, tanto para Android (na Google Play) quanto para iOS (na App Store).

Para quem nunca ouviu falar, o aplicativo permite que você obtenha inspirações sobre os mais diferentes assuntos – decoração, ideias de looks e maquiagem estão entre alguns dos mais bombados.

No caso do tema “casamento”, é só digitar na barra de buscas qual o tópico que você deseja pesquisar. Por exemplo: vestidos de noiva, decoração DIY, sugestões de convites… Aí, uma infinidade de fotos (geralmente bem lindas e instagramáveis) começa a aparecer, para que você crie pastas e salve suas ideias antes de colocá-las em prática. O download é gratuito!

–

Vestida para casar

No aplicativo Vestida para casar (disponível apenas na Google Play, para usuários do sistema Android), o casal consegue organizar todas as tarefas necessárias para o casamento por período, com pelo menos um ano de antecedência. O app disponibiliza um checklist virtual, onde você pode marcar quais preparativos já foram feitos e checar quais deles ainda estão pendentes. O menu conta, ainda, com seções especiais para a organização dos padrinhos, pajens e daminhas, além de abas que ajudam os noivos (as) no controle das despesas.

–

Wedding LookBook by The Knot

Esse aplicativo é focado em ajudar com a escolha do vestido de noiva e outros acessórios, como anéis de noivado, vestidos de madrinhas e alianças. Por lá, é possível pesquisar os modelos, sempre filtrando as diferentes categorias que mais têm a ver com o que você deseja – comprimento, tecido, preço, cor… A única desvantagem é que, por ser americano, ele está todo em inglês (inclusive as lojas de vestidos recomendadas pelo app, que são todas internacionais).

Nossa dica é usá-lo para ter referências do modelo dos sonhos, que depois pode ser levado para a costureira/loja de aluguéis, e facilitar um pouco a saga do vestido ideal.

Disponível na App Store e na Google Play

–

Lejour

Como se fosse um Facebook dos casamentos, o Lejour serve para que os usuários criem uma timeline privada, sendo que somente os convidados da festa têm acesso a ela. Nesse feed, o casal pode colocar fotos, vídeos e interagir com seus convidados durante a fase dos preparativos e até mesmo depois da festa. Ah! O Lejour, além de disponibilizar uma lista de fornecedores do universo casamenteiro, também ajuda com a lista de presentes, que pode ser feita e divulgada de maneira totalmente digital.

Disponível tanto na App Store quanto na Google Play

–

Appy Couple

Em inglês e com design dos mais bonitos, o Appy Couple possibilita que os casais criem um aplicativo ou site exclusivos para a organização do casamento, que vai servir como guia para os convidados.

Dá para fazer uma galeria com as fotos do casal, elaborar a lista de convidados, inserir informações sobre datas importantes, como Chá de Cozinha, Chá de Lingerie, cerimônia e festa, e anexar mapas com as localizações de cada evento.

Download gratuito na App Store e na Google Play

–

WedShoots

Feito para que o casal crie um álbum de casamento privado e digital, o WedShoots funciona como o Instagram: os convidados tiram as fotos durante a cerimônia e postam direto no álbum de casamento dos noivos (as) que, é claro, também podem fazer os próprios cliques. Depois, as fotos ficam todas disponíveis para download – mas só para quem tem acesso ao álbum.

Download gratuito na App Store e na Google Play

–

Trinks.com

O Trinks, app focado em beleza e estética, funciona como uma ferramenta que vai te ajudar a marcar cabelo, maquiagem e outros tratamentos estéticos para o grande dia – com antecedência. Ele mapeia os estabelecimentos mais próximos da sua localização, te dá informações sobre os locais e, de quebra, manda lembretes para que você não se esqueça dos horários. Partiu dia da noiva?

Disponível na App Store e na Google Play

–

Wedding Invitation Card Maker

O Wedding Invitation Card Maker é o aplicativo perfeito para personalizar o save the date, que deve chegar aos convidados um pouco antes do convite oficial. Fácil de mexer, ele disponibiliza modelos personalizáveis de design, mil e uma fontes de texto e adesivos fofos. Depois, é só compartilhar a imagem por e-mail ou via Whatsapp.

Gratuito para Android e iOS, na App Store e na Google Play

–

Spotify Music

Você sabia que um dos aplicativos de música mais comentados e amados dos últimos tempos tem uma categoria exclusiva com músicas de casamento? Pois bem, se ideias sobre o setlist do casório estiverem em falta, dê uma olhada no menu do Spotify – vá em gêneros e clique em “Casamento”. Você vai encontrar playlists que reúnem hits clássicos, e até sons para embalar a despedida de solteira.

O Spotify está disponível para download – em versões pagas e gratuitas – na App Store e na Google Play