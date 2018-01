Não curte Carnaval? Então já se prepare para planos B nesses dias

O Carnaval se aproxima e o assunto geral é programação dos blocos, dos bailes, dos desfiles das escolas de samba, dos trios elétricos. Daí você, que não curte Carnaval e não tem nenhuma intenção de acompanhar a galera foliona, fica com aquele sentimento de “Tá, e eu faço o quê?”.

Nós não esquecemos de você, miga! E pensamos em 9 planos B para você colocar em prática no feriado. Organize sua agenda e fique longe do a-la-la-ô.

Faça uma maratona particular de séries e filmes

Nada como passar algumas horas do feriado sem preocupações com o mundo exterior, não é verdade? Assistir a séries e filmes é uma ótima forma de se distrair, se atualizar e ter mais assunto na volta à vida normal pós-Carnaval.

Pode ser na Netflix ou em canais de TV paga, de acordo com o que você tiver acesso. Separe algumas horas de cada dia – ou, se puder e quiser, dias inteiros, por que não? – e veja tudo a que tiver direito.

Encare uma sessão de cinema sozinha

Está com uma vontade louca de ver algum filmão que está em cartaz, mas não tem companhia? Vá assim mesmo! Ir ao cinema sozinha pode ser libertador e, acredite, é super comum.

Viaje para uma praia tranquila

Muitas praias estarão uma muvuca por causa do Carnaval, é verdade. Mas o Brasil é imenso e haverá diversas praias incríveis com um clima tranquilo para você visitar nesses dias, se a sua ideia for colocar os pés na areia durante o feriadão.

Lance suas buscas para os arredores de onde normalmente há agito, informe-se com pousadas locais sobre a movimentação carnavalesca de lá e, ao detectar um lugar sossegado, já planeje sua viagem.

Coloque a leitura em dia

A correria do dia a dia muitas vezes coloca em milésimo plano aquela pilha de livros que você tem na fila de leitura. O problema é que a falta de hábito acaba fazendo com que sua vontade de recomeçar a ler seja cada vez menor. Aproveite o feriado de Carnaval para ler, ler e ler mais um pouco.

Reserve pelo menos meia hora de manhã e meia hora à tarde/à noite para alguns livros. Quando o Carnaval acabar, você estará com o bichinho da leitura e continuará dedicando algum tempinho da rotina aos livros, pode acreditar!

Aprenda algo novo pela internet

A internet é repleta de cursos e tutoriais que ensinam de tudo, desde receitas fáceis até linguagens de programação, passando por idiomas e maquiagem. Aproveite o conhecimento que você tem na ponta dos dedos e aprenda algo novo no Carnaval.

Chame para irem à sua casa as amigas que também não gostem de Carnaval

Você certamente não está sozinha na sua indiferença ao Carnaval. Combine de se encontrar com amigas que também não curtam a folia e estejam pela cidade, para vocês fazerem coisas triviais como jogar videogame ou colocar o papo em dia.

Vá conhecer uma cidade calma no campo

Se você é uma pessoa mais do campo do que da praia, aproveite os dias do Carnaval para visitar uma cidade de interior. É uma viagem que você pode fazer de ônibus ou de carro ou, se quiser ir mais longe, em poucas horas de avião. E o melhor: o Carnaval nestes lugares costuma ser super pacato, no máximo com bailes nos clubes locais – dos quais você nem precisa tomar conhecimento.

Arrume a casa

Isso mesmo: você pode aproveitar os quatro dias de feriado do Carnaval para organizar a sua casa. Não é pecado nenhum que ela fique um pouco bagunçada no dia a dia, e as folgas um pouco mais longas são ótimas para resolver isso.

Separe roupas e acessórios para doação

A não ser que você tenha feito uma limpa nos seus armários recentemente, pode ter certeza de que há algo a ser doado entre suas roupas e acessórios. “Mergulhe” nos seus guarda-roupas, cômodas, sapateiras e penteadeiras e separe tudo que puder ser doado. Assim que o Carnaval passar, leve as peças para uma instituição de caridade. Além de abrir espaço para novidades em sua vida, é um ato de altruísmo que ajudará muita gente.