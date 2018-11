Policial diz que sanduíche cheio de azeitonas devia se chamar ‘X-Marielle’

View this post on Instagram

“Você quer um lanche Marielle Franco com quantas azeitonas?” Essa “brincadeira” por parte de policial militar e o atual vice presidente da OAB da cidade de Salto (interior de São Paulo) aconteceu livremente no grupo de debate da cidade quando mulheres pautaram o absurdo caso da lanchonete que servia o Lanche chamado Maria da Penha cujo o ingrediente repOLHO Roxo tinha a sentença: “olho roxo” destacado no cardápio. Depois da grande repercussão do lanche Maria da Penha na mídia, essa é a solução apontada por essas duas autoridades. Mudar o nome do lanche para Marielle Franco e adicionar azeitonas. Nos matam muitas vezes. Matam nossa história. Desrespeitam nossas vidas. Banalizam nossas mortes. via @monicaseixas