Por que o Dia do Abraço é comemorado no dia 22 de maio?

No dia 22 de maio nós comemoramos o Dia do Abraço, uma data simbólica que traz a mensagem de paz e amor entre as pessoas. Mas você sabe como essa comemoração surgiu?

Tudo começou quando o australiano Juan Mann criou a campanha “Free Hugs Campaign“, em 2004. O objetivo era oferecer às pessoas que passavam em Pitt Street Mall, uma rua famosa de Sydney, abraços gratuitos para influenciá-las a reproduzir esse gesto de carinho.

A campanha ficou famosa quando Juan ofereceu um abraço ao líder da banda Sick Puppies, que o chamou para gravar um videoclipe com o grupo. Depois, a iniciativa se popularizou e começou a ser realizada em outros países.

Em Portugal, o “Leiria Happiness Day“, campanha inspirada na de Juan, promove abraços gratuitos em locais bem movimentados todos os anos, no dia 22 de maio. Isso ocorre desde 2007.

Outros países como a Espanha e o Brasil também adotaram essa iniciativa na mesma data. Assim, todos têm a oportunidade de dar e receber um abração – e quem não gosta, né?