10 praias do Nordeste brasileiro que deixam o Caribe no chinelo

O Brasil é um país lindo, com paisagens estonteantes no litoral, nas montanhas, no cerrado, no sertão, nas florestas e até nas grandes cidades. Que tal valorizar toda esta exuberância e, na próxima vez que estiver a fim de passar uns dias em uma praia paradisíaca, apostar no Nordeste do país? A região tem cenários maravilhosos que deixam as praias do Caribe no chinelo – e você nem precisa estar com o passaporte em dia para curtir o mar e o visual.

Confira 13 praias do Nordeste brasileiro que valem suas próximas férias.

Praia do Patacho, em São Miguel dos Milagres (AL)

No litoral norte de Alagoas, a Praia do Patacho tem água azul turquesa e muitos, muitos coqueiros espalhados ao longo de sua areia branca. Quando a maré baixa, o visual vira outro e surgem piscinas naturais de água morna. Nesses momentos, é possível passear por dentro de onde estaria o mar. Uma praia dois (cenários) em um.

Praia do Espelho, em Porto Seguro (BA)

Durante os dias bem ensolarados, suas águas têm tons que variam do verde ao azul cristalino; nas noites de lua cheia, elas refletem o brilho do satélite e espalham um brilho incrível pelo local. Já deu para entender por que o nome é Praia do Espelho, né? Para visualizar tudo isso lá do alto, você pode ir a um mirante nas falésias. Se quiser mergulhar, passeios de barco saem de lá até os recifes de corais da região. E, quando a maré baixa, vale uma esticadinha a pé até as praias vizinhas: Setiquara, Praia do Outeiro e Jacumã.

Praia de Jericoacoara, em Jijoca de Jericoacoara (CE)

A imagem mais marcante da Praia de Jericoacoara é esta da foto aqui em cima: a possibilidade de relaxar em uma rede sobre o mar. Tem coisa melhor quando tudo que queremos é desligar um pouco da vida louca da cidade? Na região há também lagoas e dunas, além de uma estrutura bem completinha de restaurantes, acomodações e passeios.

Praia de Igarapé Grande, em Turiaçu (MA)

No litoral norte de Turiaçu fica a praia mais linda da cidade e uma das mais amadas pelos maranhenses: Igarapé Grande. São quase 20 km de areias e um mar super azul que pode ter ondas de até 3 metros na maré alta. A paisagem tem dunas, coqueiros e piscinas naturais.

Praia de Tambaba, em Conde (PB)

A apenas 30 km de João Pessoa, capital da Paraíba, fica a Praia de Tambaba. Lá tem falésias, restinga, coqueiros e gente pelada. Isso mesmo que você leu: é que a praia é ponto de encontro de nudistas, então é comum ver o pessoal nadando ou andando pra lá é pra cá sem roupas. Mas a nudez não é obrigatória, tá? Se você não tiver problemas com isso, curtirá uma praia lindíssima, uma das mais bonitas do Brasil.

Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE)

Ela já entrou algumas vezes na lista das praias mais lindas do mundo. E não foi à toa: a Baía do Sancho tem aquela areia branca que todos amam, águas limpas e mornas e uma fauna marinha de tirar o fôlego dos amantes do mergulho. Dá para chegar a ela de carro ou de barco – pela água, os turistas têm a chance de ver golfinhos e tartarugas. Apenas se informe antes de ir, porque em algumas épocas do ano o acesso é restrito em alguns horários, para a proteção dos animais.

Praia dos Carneiros, em Tamandaré (PE)

Rústica na medida certa para turistas vindos de qualquer realidade do dia a dia, a Praia dos Carneiros fica a dez quilômetros do centro de Tamandaré. Para chegar às suas desertas areias há duas alternativas: ir de carro (metade do caminho é por estrada asfaltada e a outra metade é por chão de terra) ou caminhando (dá uns 40 minutinhos). O caminho longo vale a pena: são 8 km de orla, com o mar que se mistura com um rio de águas verdes quando a maré está alta, areia clara e limpa, coqueiros e mais coqueiros. Entre as atividades locais há passeios a cavalo, aulas de stand-up paddle, passeios de caiaque, de jangada e de catamarã. Na baixa temporada o roteiro inclui idas às áreas de mangue.

Praia de Barra Grande, em Cajueiro da Praia (PI)

Diferentemente das outras praias, que contam com areia branquinha, a Praia de Barra Grande tem uma grande faixa de areia dourada, onde o mar transparente acaba em agitadas ondas. O local é conhecido por atrair praticantes de kitesurf. Se esta for a sua vibe, aproveite para radicalizar; se não for, é um espetáculo bonito de ser visto. No fim do dia, fazer uma caminhada pela areia é um programa bastante agradável e bonito.

Praia do Amor, na Praia da Pipa (RN)

O nome da praia é visualmente compreensível: o desenho das águas da Praia do Amor quando chegam à areia tem formato de coração. O fundo do mar é de pedras e dá até para surfar por ali (a praia vizinha, Afogados, é point de surfistas), embora o clima seja mais de descanso mesmo. Quem vai à Praia do Amor não precisa se preocupar em levar nada, pois a estrutura de barracas supre muito bem os turistas.

Praia do Saco, em Estância (SE)

Curta em extensão, mas com uma faixa de areia considerável, a Praia do Saco proporciona aos turistas a vista da imensidão do mar azul de um lado e a de muitos coqueiros do outro (na parte interna). O mar quase não tem ondas, o que o torna perfeito para ficar dentro d’água relaxando um tempão.