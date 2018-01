Os campeões do @oiparkjam 🔥@pedrobarrossk8 🇧🇷 e @yndiaraasp 🇧🇷–> com o destaque do campeonato @luizfrancisco_sk8 🇧🇷e os vencedores do Best Trick Oi Longest Board @chrisrussell_mbk 🇺🇸e @coryjuneau 🇺🇸Parabéns a todos os atletas e ao público de Itajaí SC que compareceu em peso e agitou as arquibancadas do @edempraiabrava 🤘🏽🔥@digaoi_oficial #oiparkjam #oskatejunta #skateboard #skate #sk8 #olympicgames

