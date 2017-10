Prêmio CLAUDIA acontece nesta segunda-feira em São Paulo

Desde 1996 CLAUDIA promove anualmente a maior premiação feminina da América Latina. O Prêmio CLAUDIA reconhece e valoriza as histórias de mulheres que fazem a diferença no Brasil. Ao longo dos anos, finalistas de todo o Brasil participaram da noite de premiação, sempre tão emocionante.

Neste ano, cada uma das oito categorias – Trabalho Social; Ciências; Cultura; Negócios, Políticas Públicas; Revelação; Eles por Elas; e Consultora Natura Inspiradora – contou com três finalistas. As leitoras de CLAUDIA puderam votar em suas candidatas preferidas em cada categoria desde 10 de junho até a última quarta-feira (27), e nesta segunda-feira (2) acontece a cerimônia de entrega do prêmio.

A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo Facebook, a partir das 20h30, na página da revista CLAUDIA. Conheça abaixo quem são as finalistas deste ano:

Trabalho Social

Gina Ponte

Karine Vieira

Fernanda Honorato

Ciências

Marilda Siqueira

Janice Zanella

Elisabete Dal Pino

Cultura

Conceição Evaristo

Karen Worcman

Cacique Pequena

Negócios

Fernanda Feitosa

Danielle Brants

Ana Elisa A.C. de Siqueira

Políticas Públicas

Denice Santiago

Merula Anargyrou Steagall

Priscila Cruz

Revelação

Sayuri Magnabosco

MC Soffia

Tabata Amaral de Pontes

Eles por Elas

Leandro Andrade

Benedito Medrado

Avanildo Duque da Silva

Lucimara Batista de Lima

Joelma Nunes

Eufrasia Agizzio