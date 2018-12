No último mês do ano, as festividades não param! Além de ter a ceia de Natal, muita gente aproveita a época para fazer também festas de amigo-secreto – e trocar presentes entre familiares, colegas de trabalho e amigas.

Para quem ainda não comprou, a gente separou uma lista beeeem generosa com sugestões que cabem em todos os bolsos. Confira!

>> Amigo-secreto: 50 presentes criativos listados por faixa de preço

zoom_out_map 1 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Caneta unicórnio azul, Imaginarium , R$19,90* 2. Canivete em Inox Great Pyramids, WESTWING , R$ 27,90*

zoom_out_map 2 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Color Tint, TBLOGS + Larissa Manoela , R$ 29,90* 2. Kit Mask Giftset (contém 6 máscaras + escovinha), Dermage , – R$30,90*

zoom_out_map 3 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Caderno Geométrico, Itsu , R$ 29,00* 2. Caderninho Escorpião, Imaginarium com @akapoeta , R$29,90*

zoom_out_map 4 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Batom Ultramatte - Edição Especial (disponível em diversas cores), AVON , R$ 23,99* 2. Matte Liquid Lipstick Pop (batom líquido com efeito matte), TBLOGS + Fabi Justus , R$ 29,90*

zoom_out_map 5 /11 (Divulgação//Divulgação) 1. "Kit Quadriculados" (contém uma colônia e dois sabonetes em barra. Disponível nas versões Classic e Blue), Giovanna Baby , R$ 24,90* 2. Calcinha Biquíni de renda "Sweet Lace", Loungerie , R$ 29,90* 3. Pulseira, Amaro vendida na Zattini , R$ 29,90*

zoom_out_map 6 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit Erva Doce Exclusivo (1 caixa com 6 sabonetes em barra puro vegetal), Natura , R$ 29,90* 2. Blusa com nó, Pernambucanas , R$ 29,99*

zoom_out_map 7 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Iluminador Compacto (cor 06 – Brilho Dourado), DAILUS , R$ 29,90* 2. Chinelo Slim Oceano, Havaianas , R$ 29,90*

zoom_out_map 8 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Bloco de notas afazeres do dia, Mind , R$ 29,00* 2. Moringas Coca-Cola, Nadir Figueiredo , R$ 29,00*

zoom_out_map 9 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Escova "unicórnio" raquete, Ricca , R$ 27,93* 2. Escova "gatinho" oval, Ricca , R$ 24,36*

zoom_out_map 10 /11 (Divulgação/Divulgação) 1. Kits Para Celebrar Barone 2 peças, Nadir Figueiredo , R$ 24,90* 2. Copo Americano Mickey and Friends, Nadir Figueiredo , R$ 6,99* 3. Caneca Esmaltada Branca (70ml), Mind , R$ 19,00*

zoom_out_map 11/11 (Divulgação/Divulgação) 1. Sabonete Líquido BOLA DE NATAL, Nº21, R$ 14,90* 2. Chinelo Chaves, Dupé, R$ 21,90*

zoom_out_map 1 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Body, Pernambucanas , R$ 49,99* 2. Meias "Ice Cream Socks Raspberry", Luckies of London na ê , R$45,00*

zoom_out_map 2 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Sutiã triângulo de renda "Sweet Lace", Loungerie , R$ 49,90* 2. Livro "Minha História", de Michelle Obama, na Estante Virtual , R$ 48,90*

zoom_out_map 3 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Lápis matte para os lábios "InstaLip" (kit com quatro), Make B. , R$ 49,90* 2. Copo com canudo e bóia o brilho, Imaginarium , R$49,90*

zoom_out_map 4 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Porta-retrato espelhado "Família", Imaginarium , R$39,90* 2. Kit "Lá em Casa" (sabonete líquido + toalha), Nº2 1, R$ 34,70*

zoom_out_map 5 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo "You Metallic", Havaianas , R$ 49,90* 2. Calcinha "Cereja", Duloren , R$39,90* 3. Kit Faces (Mininécessaire + batom + lápis para os lábios), Natura , R$ 39,90*

zoom_out_map 6 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit "Trio Odor de Rosas" (contém três 3 sabonetes + caixa de madeira), PHEBO , R$40,00* 2. Livro "Aprendizados: Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado", de Gisele Bündchen, Estante Virtual , R$ 39,00*

zoom_out_map 7 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo "Shine On", Zaxy , R$ 34,99* 2. Chinelo "Ivy Rosa", Petite Jolie , R$49,90*

zoom_out_map 8 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Sutiã Aubade, DeMillus , R$43,99* 2. Chinelo, Havaianas na Zattini , R$ 39,99*

zoom_out_map 9 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit Cervejas Especiais, Nadir Figueiredo , R$ 49,90* 2. Porta-Vela Folha Preto, WESTWING , R$ 47,90*

zoom_out_map 10 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Meia Calça, Calzedonia , R$ 49,90* 2. Batom Gel Semi Matte (cores: Poppy Please; Scarlet Red; Red Smolder), Mary Kay , R$39,90*

zoom_out_map 11 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit "É Tempo de Brilhar" (contém um esmalte True Color Pro, um batom mattelizado, disponível em quatro cores e uma caixa presenteável), AVON , R$ 34,99* 2. Cropped, Forever 21 no Outlet Premium , R$ 40,00*

zoom_out_map 12 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Saca Rolhas de Metal com Acabamento em Bambu, Sonoma , R$ 49,90* 2. Chinelo, Havaianas na Zattini , R$ 33,99*

zoom_out_map 13 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Porta-retrato "Estreia", TOK STOK , R$ 45,50* 2. Quadro "O Pequeno Príncipe" (21X21), TOK STOK , R$45,90*

zoom_out_map 14 /15 (Divulgação/Divulgação) 1. Pochete Lamê, Josefina Rosacor , R$ 49,00* 2. Máscara para cílios "Forever", Klasmē , 34,90*

zoom_out_map 15/15 (Divulgação/Divulgação) 1. Vinho Moscatel Rosé, Georges Aubert, R$ 36,90* 2. Vinho Rosé Argentino Malbec, Susana Balbo Crios no Vivavinho, R$ 35,70* 3. Kit Porta Copos Folhagens, Mind, R$ 34,00*

zoom_out_map 1 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Agenda 2019 "Arco-Íris", Imaginarium , R$ 69,90* 2. Caneca "Ser Sereia", Imaginarium, R$59,90* 3. Gorro, New York Yankees na New Era , R$ 69,90*

zoom_out_map 2 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Camiseta "Good View", Enfim , R$ 55,90* 2. Bloco de notas e prendedor de papel Morris Black, Luckies of London na ê ., R$ 59,00* 3. Chinelo Slide "Capitã Marvel", Zaxy à venda na Riachuelo , R$ 69,90*

zoom_out_map 3 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit "Sève Champagne com Amêndoas"(contém óleo desodorante corporal, um sabonete em gel e um desodorante hidratante corporal), Natura , R$ 64,90* 2. Tenis "Ollie", Pernambucanas , R$ 69,99* 3. Nécessaire, Santa Lolla na Zattini , R$ 59,99*

zoom_out_map 4 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Bolsa Boca, Leader + Gio Antonelli , R$ 69,99* 2. Pochete, Riachuelo , R$ 59,90* 3. Chaveiro Borracha da Hello Kitty, Santa Lolla , R$ 59.90*

zoom_out_map 5 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Hidratante Capilar Água de Coco, Laces , R$ 69,00* 2. Chocolate Belga (10 bombons), Flormel , R$ 59,90* 3. Chinelo "Beach Chic", Arezzo , R$ 69,90*

zoom_out_map 6 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Cueca boxer com estampa, Intimissimi , R$ 69,00* 2. Pantufa "Tenis Ando com Preguiça, Imaginarium , R$ 59,90*

zoom_out_map 7 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Toalha "Flamingo Azul", Bluebeach , R$ 65,00* 2. Caneca com pingente "Vira Tempo", Imaginarium , - R$69,90 3. Bracelete, Josefina Rosacor , R$54,00*

zoom_out_map 8 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Porta-joias "Broto de Amor", TOK STOK , R$ 55,50* 2. Quadro "Buscopaz"(21x31), TOK STOK , R$ 55,90*

zoom_out_map 9 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Vinho Argentino, Colonia Las Liebres Bonarda Clasica , R$ 70,00 2. Espumante Francês ICE Demi-Sec, Calvet no Vivavinho , R$ 69,90* 3. Panettone Gotas de Chocolate com recheio de Chocolate e Doce de Leite, Havanna , R$ 72,90*

zoom_out_map 10 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit "10"(contém um batom, máscara para cílios, esmalte e caixa M), Quem Disse, Berenice? , R$ R$ 69,90* 2. Kit "Bolas Decoradas Real" (contém quatro latas em formato de bolas de árvore de natal com um sabonete Real), Granado , R$ 58,00*

zoom_out_map 11 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Saia com detalhe lateral, Marisa , R$ 69,95* 2. Sombra com duas cores "Two Tone Eyeshadow", Klasmē , R$ 59,00 3. Cropped, Marisa , R$ 59,95*

zoom_out_map 12 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo, Havaianas + FARM , R$ 58,00* 2. Máscara "The Colossal Big Shot”, Maybelline , R$ 69,00*

zoom_out_map 13 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Calcinha biquíni "Aurora", Loungerie , R$ 59,90* 2. Pantufa "Fica à Vontade", Imaginarium , R$ 69,90* 3. Capa para celular, Petite Jolie , R$ 59,90*

zoom_out_map 14 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Cueca boxer, Calvin Klein , R$ 69,00* 2. Camiseta Mescla "DNA", FILA , 59,90*

zoom_out_map 15 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Carteira "Minimal Natural", Itsu , R$ 65,00* 2. Camiseta "Constelação Sagitário", T-Shirt Factory , R$ 69,90*

zoom_out_map 16 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Infusor de Chá "Baby Nessie", Luckies of London na ê. , R$ 59,00* 2. Óculos gateado, Marielas na NETSHOES , R$ 69,90*

zoom_out_map 17 /18 (Divulgação/Divulgação) 1. Camiseta "Red Camouflage", Starter na Centauro , R$ 59,99* 2. Calcinha Tanga String de Cotton, Calvin Klein , R$ 59,00* 3. Camiseta Big Star, Starter na Centauro , R$ 69,99*

zoom_out_map 18/18 (Divulgação/Divulgação) 1. Leiteira Aço Inox Escovado, Suplicy, R$ 55,90* 2. Kit "Kriska" (contém três Hidratantes Corporais), Natura, R$ 54,90* 3. Abridor "Coqueiro", Mind, - R$ 69,00*

zoom_out_map 1 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Camiseta, Hering + À La Garçonne , R$ 99.99* 2. Camisa Listrada, Leader + Gio Antonelli , R$ 89,99*

zoom_out_map 2 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Regata Pastel da Feira, FARM , R$ 89,00* 2. Biquíni top de veludo "Monica", Calzedonia , R$ 90,00*

zoom_out_map 3 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit 14 (contém Mini máscara divina, Mini sabonete demaquilante, Mini lápis olhos, Batom líquido 5,6ml e Lata Mandala), Quem Disse, Berenice? , R$ 89,90* 2. Sandália "Lips Kyra Trekking Grafix", Kenner , R$ 89,90*

zoom_out_map 4 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Blusinha Ombro a Ombro, Havaianas , R$ 99,90* 2. Batom "Studded Kiss Crème Santa Sangre", Kat Von D. , R$ 99,00*

zoom_out_map 5 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo Slide, Rider , $99,99* 2. Sunga "Pai e Filho", New Beach , R$ 89,90*

zoom_out_map 6 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Camiseta Branca, Calvin Klein na CENTAURO , R$ 89,99* 2. Biquíni, Rip Curl no Outlet Premium , R$ 79,90*

zoom_out_map 7 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Sutiã Triângulo "Love Lace", Loungerie , R$ 89,90* 2. Sandália Prata, Shoestock , R$ 99,90* 3. Babuche, Vizzano na Zattini , R$ 79,99*

zoom_out_map 8 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Bolsa Térmica Holográfica Unicórnio, Imaginarium , R$99,90* 2. Confection Cuties (kit contém Gimme Brow+ volumizing fiber gel + The POREfessional: Pore Primer + Roller Lash curling mascara), Benefit , R$ 99,00

zoom_out_map 9 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo Slide Verniz Matelassê Active Off White, Arezzo ,R$ 99,90* 2. Short, Bluebeach , R$ 89,00*

zoom_out_map 10 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo Slide, Rider , $99,99* 2. Óculos, Seen para GrandVision by Fototica , R$ 99,00*

zoom_out_map 11 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Trio de Iluminadores "Love You So Mochi", NYX Professional Makeup , R$ 89,00* 2. Máscara "Monsieur Big Travel Size", Lancôme , R$ 99,00*

zoom_out_map 12 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Mochila "Lil' Break", JANSPORT + DISNEY , R$99,90* 2. Top Cropped, Damyller , R$ 99,00*

zoom_out_map 13 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chapéu Seattle, Bluebeach , R$ 89,00 2. Vestido, Animale no Outlet Premium , R$99,50*

zoom_out_map 14 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo Slide, FILA , R$ 99,90* 2. Camiseta, Branded , R$ 99,90*

zoom_out_map 15 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Boia com brilho "Nada Mal", Imaginarium , R$ 99,90* 2. Top (R$ 99,00*) e Calcinha (R$ 109,00*), Bluebech

zoom_out_map 16 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Cueca boxer com estampa de Papai Noel, Intimissimi , R$ 89,00* 2. Bola de Futebol de Campo Nike Pitch FA18, Nike na CENTAURO , R$ 79,99*

zoom_out_map 17 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Cinto, Damyller , R$ 89,00* 2. Sandália Rasteira Dourada, Constance , R$ 89,99* 3.Charm Tsuru, Jolie by Monte Carlo , R$ 100,00*

zoom_out_map 18 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit Perfect Shower (Hidrashower + Bucha), Dermage , R$ 89,90* 2. Nécessaire Amigos, Enjoy , R$ 99,00*

zoom_out_map 19 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Sandália "Saudade", Melissa , R$ 80,00* 2. Óculos, Seen para GrandVision by Fototica , R$ 99,00* 3. Bolsa Saco, Shoestock , R$ 99,99*

zoom_out_map 20 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Boné Trefoil Classic, adidas Originals , R$ 89,99* 2. Camiseta Trefoil, adidas Originals , R$ 89,99*

zoom_out_map 21 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Jogo de Talheres Bicolor Acobreado e Verde Celadon (composto por 5 peças), WESTWING , R$ 79,90* 2. Esfoliante Forever Aloe Scrub, Forever Living , R$ 92,97*

zoom_out_map 22 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Quadro "Shutter" (33x43), TOK STOK , R$99,90* 2. Almofada "Follow Your Dreams", TOK STOK , R$ 72,50*

zoom_out_map 23 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Babuche "Possession", Melissa , R$ 100,00 2. Iluminador "Master Chrome Molten Gold", Maybelline , R$ 79,90*

zoom_out_map 24 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Calcinha absorvente "Clássica" Preta, PANTYS , fluxo leve - R$ 75,00; fluxo médio - R$ 85,00; fluxo intenso - R$ 95,00 2. Camiseta Bands, FILA , R$ 89,90*

zoom_out_map 25 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Colar Sabedoria, Soleah, R$ 89,00* 2. Combo Energy (contém duo de Green Water), Simply Organic , R$ 85,00*

zoom_out_map 26 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Top, Calvin Klein , R$ 79,00* 2. Top Alças, Calvin Klein , R$ 89,00*

zoom_out_map 27 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Sutiã com aro "Amazonian", Valisere , R$ 89,90* 2. Sutiã Top "Bandeau Amazonian", Valisere , R$ 99,90*

zoom_out_map 28 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Vinho Tinto Cobos Felino Cabernet Sauvignon, na Grand Cru , R$ 99,90* 2. Kit Lata Natal Real (contém um sabonete líquido com base e glicerina vegetais e pH da pele; um hidratante com ação umectante; dois sabonetes em barra enriquecidos com manteiga de Murumuru; 1 esponja de banho de sisal), Granado , R$ 92,00*

zoom_out_map 29 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Toalha "Abraço Abacaxi", FARM , R$ 79,00* 2. Camisa Polo Malha Piquet Bordado, Hangar 33 , R$ 84,90*

zoom_out_map 30 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Vestido midi lurex, Marisa , R$ 79,95* 2. Saia midi com listras prateadas, Marisa , R$ 89,95*

zoom_out_map 31 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Toalha de Praia "Sereia", WESTWING , R$ 79,90* 2. Toalha de Praia "Look At Me", WESTWING , R$ 79,90*

zoom_out_map 32 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Chinelo Slide, Olympikus , R$ 89,99* 2. Boné, Calvin Klein na Zattini , R$ 99,99*

zoom_out_map 33 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Kit Sommelier (contém um corta-cápsula, um saca-rolhas e um salva-gotas (anel), Vivavinho , R$ 80,90 2. Vinho Tokaji Sargamuskotaly 2016, Sonoma.com.br , R$ 79,90*

zoom_out_map 34 /35 (Divulgação/Divulgação) 1. Carteira, QUIKSILVER , R$ 99,90* 2. Sandália Rasteira, Sapatella , 79,90* 3. Blusa Cropped, LIVE! , R$ 99,90*

zoom_out_map 35/35 (Divulgação/Divulgação) 1. Sandália de Tiras, Sonho dos Pés, R$ 89,90* 2. Sandália Rasteira, Sonho dos Pés, R$ 79,90*

*Preços pesquisados em Dezembro/2018