Amigo-secreto: 50 presentes criativos listados por faixa de preço

Conforme o mês de dezembro se aproxima, começam a pipocar, também, convites dos mais variados para o famigerado amigo-secreto – da ~ firma, família, amigos… Sendo você um amante – ou não – da tradicional brincadeira, uma coisa é certa: escolher um presente especial, que fuja dos itens óbvios, nem sempre é tarefa das mais fáceis.

Para ajudá-la a riscar de vez mais uma pendência da lista de final de ano, fizemos uma curadoria esperta com 50 presentes de amigo-secreto, separados por faixa de preço e incríveis o suficiente para agradar aos mais diferentes gostos, idades e orçamentos.

Presentes de amigo-secreto por até R$ 30

1. Garrafa squeeze com estampa, Lojas Renner, R$ 29,90*

2. Munhequeira com bolso, Amaro, R$ 29,90

3. Pochete, Riachuelo, R$ 29,90

1. Meias, Lupo, R$ 21,42

2. Sachê de banho – Banho da Fortuna – The Body Shop, R$ 15,90

3. Kit de sabonetes – Boas Festas – Phebo, R$ 23,50

1. Caneca 240ml, Starbucks, R$ 25

2. Chocottone Especial Frutas Vermelhas 500g, Bauducco, R$ 23,19

1. Quadro, Riachuelo Casa, R$ 25,90

2. Quadro de recados – Rekado passarinho – Printas, R$ 21

Presentes de amigo-secreto de R$ 31 a R$ 50

1. Livro – A Ciência da Meditação – Companhia das Letras, R$ 44,90

2. Kit almofada para pescoço e máscara de dormir, Lojas Renner, R$ 49,90

1. Kit café e caneca, Starbucks, R$ 49

2. Máscara facial para olhos, Fiber Mask, Sephora, R$ 32

1. Kit de sabonetes – Bola de Natal – Granado, R$ 34

2. Kit – Presente Solidário – Óleo de banho + Sabonete – L’Occitane en Provence, R$ 40

1. Chinelo Mario Bros com numeração do 33/34 ao 45/46, Havaianas, R$ 41,90

2. Boné, Lojas Renner, R$ 39,90

1. Lata Chocottone Tradicional – 750g – Bauducco, R$ 35,79

2. Quadro Beer, Riachuelo Casa, R$ 49, 90

Presentes de amigo-secreto de R$ 51 a R$ 70

1. Luminária de LED, Árvore de Natal, Casa Geek, R$ 69,90

2. Kit Hidratação capilar Castanha do Brasil, Granado, R$ 66,50

1. Panettone Chocolate Trufado 750g, Starbucks, R$ 65

2. Velas Temperos da Culinária, Phebo, R$ 64

1. Kit de sabonetes Caixa dos Desejos, The Body Shop, R$ 69,90

2. Copos de shot Bola de Bilhar, Zona Criativa, R$ 59,90

1. Kit Cerveja Praya 600ml + Taça de vidro, R$ 54,90

2. Quadro porta rolhas: There is Always Time For Wine, Riachuelo Casa, R$ 59,90

1. Kit para queijo, Oppa Design, R$ 59,90

2. Açucareiro de louça, Le Lis Blanc Casa, R$ 69,90

Presentes de amigo-secreto de R$ 71 a R$ 100

1. Jogo Twister, Hasbro, R$ 99,90

2. Mochila, Lojas Renner, R$ 99,90

1. Kit miniaturas Boas Energias (com dois sabonetes líquidos e três sais de banho), Kur Cosméticos, R$ 85

2. Vela aromatizada limão, Kur Cosméticos, R$ 97

1. Avental, Dash Uniformes, R$ 79

2. Toalha, Havaianas, R$ 99,90

1. Kit para caipirinha com quatro peças, Oppa Design, R$ 99,90

2. Kit almofada, copos e balde de pipoca, Zona Criativa, R$ 99,90

1. Panettone brigadeiro, Amor Aos Pedaços, R$ 76

2. Kit Amêndoas (com óleo de banho de amêndoas, leite firmador de amêndoas e creme de mãos de amêndoas), L’Occitane en Provence, R$ 75

Presentes de amigo-secreto de R$ 101 a R$ 150

1. Trio de almofadas Feiticeiros, Loja Hmmm, R$ 109,90

2. Capacho, Casa Geek, R$ 119,90

1. Luminária unicórnio, Loja Tip, R$ 109,90

2. Boia inflável, Havaianas, R$ 129,90

1. Kit óleo de massagem + massageador, LCN, R$ 104

2. Vela Proteção, Le Lis Blanc Casa, R$ 129,99

1. Chinelo slide Melissa Rainbow unissex , Melissa, R$ 150

2. Conjunto de canecas 300ml, Oppa Design, R$ 129,99

1. Quadro decorativo, Oppa Design, R$ 129,99

2. Boné Amir Slama, à venda na Farfetch, R$ 138

*Preços pesquisados em 21/11/2017