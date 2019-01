Preso enfermeiro acusado de estuprar mulher internada em clínica dos EUA

O caso da paciente que, internada há mais de 20 anos, deu à luz um bebê em uma clínica em Phoenix, nos Estados Unidos, deixou o mundo todo em choque no início de janeiro. Depois de algumas semanas de investigação, a polícia prendeu um enfermeiro, acusado de estuprar a paciente dentro da clínica.

Nathan Sutherland, de 36 anos, era um dos enfermeiros responsáveis pelos cuidados da paciente, e por meio de um exame de DNA provou-se que o bebê, nascido no fim de dezembro de 2018, é filho dele. Ele trabalhava na clínica desde 2011. Ele está detido na cadeia do condado de Maricopa, no Arizona.

A polícia de Phoenix deu mais informações a respeito da vítima do estupro, que tem 29 anos e está internada na clínica há 26 anos. Ela se afogou quando tinha 3 anos de idade e desde então vive hospitalizada.

Diferentemente do que havia sido divulgado à época do nascimento do bebê, ela não está em coma, mas tem uma séria deficiência intelectual, resultado do acidente que sofreu aos 3 anos de idade.

Desde o nascimento do bebê – que passa bem e está sendo criado pela família da mãe da vítima – o CEO da clínica se demitiu e o estabelecimento adotou medida de segurança, como impedir que profissionais homens entrem nos quartos dos pacientes desacompanhados.