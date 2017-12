Numerologia: descubra seu ano pessoal e as previsões para 2018

O ano de 2017 foi um ano 1, marcando inícios, começos, fundações. Em 2018, continuaremos no ciclo de 36 anos regido por Saturno, o “Senhor do Tempo”. Um momento muito especial e mágico que está acontecendo após 252 anos, ou seja, estamos vivendo algo que não acontece todo dia.

O que isso significa? 2018 será um ano muito bom para aqueles que procuram desenvolver projetos, se preparar para mudanças e tirar um tempo para pensar.

Não entendeu? Bom, a numerologia explica ao fazer a conta do Ano Universal, basicamente é como o ano será. E a conta é simples, basta somar cada dígito do ano, assim:

2018 = 2 + 0 + 1 + 8 = 11. Logo, os números que regem o ano são 11 ou 2 (que é 1 + 1).

11 é o Número Mestre, números com dezena e unidade iguais, relacionado com ascensão e expansão espiritual, elevação da sabedoria

02 é o número relacionado à cooperação, diplomacia, pedindo flexibilidade e sensibilidade

De acordo com a numeróloga Lyziane Menezes, esses números indicam um tempo de paz e tranquilidade, no qual somente ações bem planejadas terão resultados satisfatórios. “Coopere, divida, seja flexível, estabeleça limites, escute seu coração e pense mais no outro – é um ano que não permite o egoísmo. Corra atrás das parcerias que sejam positivas na sua vida, com paciência e leveza. Essa é a essência para todas as pessoas, de um modo coletivo. Não é ano para pressa, para colocar pressão, é momento de aguçarmos nossa centelha de prosperidade com parcimônia, colaborando mais, doando mais”, aconselha ela.

E ainda avisa, porque é bom lembrar, que “não existe ano bom ou ruim – existem escolhas, que nós podemos fazer por meio das conexões que estabelecemos.”

E o meu ano, como vai ser?

Chamado de Ano Pessoal, ele mostra quais serão as tendências para 2018. É bem fácil de calcular, basta somar o dia e mês que você nasceu, junto com o ano universal (2018 = 2) . Assim:

Supondo que o dia é 14 de maio 14 (dia) + 05 (mês) + 02 (ano universal 2018)

14 + 05 + 01 = 21

Em seguida, some os números que deu na conta:

2 + 1 = 3

Fez as contas, é só conferir o que esses números significam:

Ano Pessoal 1: “É hora de começar as coisas com o pé direito, com liderança e independência. Procure ser ativa e dar andamento às coisas que estavam paradas. Evite fazer tudo sozinha, procure dialogar e exercitar o olhar do outro.”

Ano Pessoal 2: “Um ano de gestação, de espera, de deixar as coisas acontecerem naturalmente. Estabeleça novas amizades, resgate situações familiares mal resolvidas no passado, e busque sua essência acreditando mais em si mesma.”

Ano Pessoal 3: “Um ano para você participar de eventos, celebrações, para entrar em contato com pessoas e lugares diferentes. Viagens são muito bem-vindas! Canalize suas energias e evite dispersões desnecessárias.”

Ano Pessoal 4: “Bom momento para você organizar a sua vida, tanto do ponto de vista pessoal como financeira, pois você tende a ficar mais introspectiva neste ano. Busque estabelecer relações duradouras, que fortaleçam seu ciclo daqui pra frente.”

Ano Pessoal 5: “Momento de analisar o que você tem feito e abandonar o que não te serve mais. É um ano de muita energia e disposição, então evite tomar decisões baseadas na impulsividade – aproveite as mudanças e entre em ação.”

Ano Pessoal 6: “Aqui a harmonia é a palavra-chave. É um ano que tem também muita relação com família – tanto a de origem como uma nova, criada a partir de você.”

Ano Pessoal 7: “É o ano da busca do autoconhecimento, da reflexão, da meditação, de coisas que aprimorem a sua mente. Evite a tendência à depressão, e ao isolamento excessivo. Aproveite a vibração do ano para se aprimorar, para sair dele ‘the best’.”

Ano Pessoal 8: “Se você cumpriu bem o que estava programado nos anos anteriores, você viverá o momento de colher tudo o que plantou: bom para investimentos, prosperidade, e êxitos financeiros. Evite a arrogância e autossuficiência em demasia.”

Ano Pessoal 9: “Um ano de início e fim. Resolva suas pendências e elimine o que não lhe agrega, rompa com o que não lhe serve mais. O 9 chega para liberar! É um momento de maturidade, de encerramento de um ciclo.”

Depois de um ano cheio de reviravoltas, saber que 2018 será um ano calmo é um alívio, mas é bom se adaptar, afinal “somente ações bem planejadas terão resultados satisfatórios”, Lyziane deixa claro e relembra: ” não é ano para pressa, para colocar pressão, é momento de aguçarmos nossa centelha de prosperidade com parcimônia, colaborando mais, doando mais, em todas as áreas da vida.”