5 protocolos que Kate e Meghan seguem e as princesas britânicas, não

Se até aqui no Brasil sabemos que há muitos protocolos na família real britânica, é claro que Kate Middleton e Meghan Markle estavam cientes da quantidade de regras que teriam que seguir quando aceitaram se casar com príncipe William e príncipe Harry, respectivamente.

O que poucos notam é que as duas primas mais próximas de William e Harry, as princesas Beatrice e Eugenie (filhas do príncipe Andrew e da duquesa Sarah Ferguson – ela não perdeu o título após o divórcio, em 1996), não seguem os protocolos com tanta rigidez. Não que sejam as rebeldes da família ou que não sejam consideradas na linha de sucessão: elas realmente são liberadas de alguns deles, mesmo estando em 8° e 9° lugar na fila pelo trono – Harry está em 6°, para se ter uma ideia de como elas são importantes, sim, no contexto dos Windsor.

Trazemos aqui os cinco casos que mais chamam a atenção. E, no final, um bônus da liberdade delas em relação aos próprios primos.

Usar sempre o mesmo esmalte clarinho (escolhido pela Rainha Elizabeth II)

A outra opção é usar somente base nas unhas. Enfim, fato é que a Rainha usa apenas uma cor de esmalte há 30 anos: Ballet Slippers, da Essie. Dá para vê-lo, beeeem discretinho, nesta foto:

–

Quando Kate ficou noiva de William, recebeu a recomendação de seguir esse costume e topou. Meghan fez o mesmo que a concunhada. Sempre que aparecem em público, as duas duquesas estão com essa cor clarinha nas unhas. Veja só:

–

Beatrice e Eugenie parecem não ter recebido essa orientação. As duas usam os esmaltes que quiserem nas unhas, inclusive os escurões e cores da moda, como qualquer moça britânica.

À esq., Eugenie com o noivo, Jack Brooksbank; à dir., Beatrice À esq., Eugenie com o noivo, Jack Brooksbank; à dir., Beatrice

Comparecer aos eventos oficiais determinados pela realeza

Kate e Meghan não podem dizer “não” quando é determinado que estarão em um evento oficial da realeza. Poucos dias depois do casamento com Harry, inclusive, Meghan foi a um evento com a Rainha, sem o marido.

Já Beatrice e Eugenie têm o poder do “não”. Elas comparecem a diversas cerimônias reais, é verdade, mas podem optar por não ir sem se preocupar se alguém questionará a resposta.

Não ter empregos “civis”

Kate e Meghan precisaram abrir mão de suas profissões “civis” porque a realeza entende que ser duquesa é “um trabalho de período integral” – tanto que Kate atualmente está na licença-maternidade de seis meses por causa do príncipe Louis, sabia? – que não pode ser conciliado com empregos externos.

Para as princesas Beatrice e Eugenie é diferente. Até por não serem obrigadas a ir a compromissos reais, elas podem ter empregos de horário comercial numa boa. Beatrice é consultora financeira autônoma e Eugenie, diretora associada da galeria de arte Hauser & Wirth, em Londres.

–

O passado profissional de Meghan é bem conhecido, já que ela era uma atriz famosa pela série de TV “Suits”. A vida pré-William de Kate não é tão falada assim, talvez por ter sido mais “comum”: formada em História da Arte – foi na Universidade de St. Andrews, na Escócia, que ela e o príncipe se conheceram –, a hoje duquesa trabalhou no departamento de compras da rede de lojas de roupas Jigsaw e no marketing da empresa de seus pais, a Party Pieces.

Não manter contas pessoais em redes sociais

Quando ficou noiva de Harry, Meghan teve que encerrar suas contas pessoais em redes sociais e acabar com seu blog, The Tig; Kate nunca teve redes sociais pessoais, então não passou por isso. As presenças delas nas redes sociais, hoje, são por meio dos perfis oficiais da realeza britânica, como o Kensington Palace e The Royal Family.

É claro que Beatrice e Eugenie podem ter redes sociais. Beatrice não tem porque não quer, enquanto Eugenie mantém um Instagram autenticado bem ativo, com fotos de #throwback:

Fotos daquele momento pré-clique oficial com a irmã:

My beautiful big sissy! A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Mar 17, 2018 at 4:22pm PDT

E até piadinhas que envolvem “Friends” e Copa do Mundo:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#football #threelions #worldcup2018 A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on Jul 4, 2018 at 4:18am PDT

Bem que poderiam deixar Meghan e Kate terem redes sociais próprias, né? Apostamos que elas seriam divertidas como Eugenie!

Usar vestidos com comprimento mínimo pelos joelhos

Se tivéssemos que definir o estilo fashion de Kate e Meghan em uma palavra, “conservador” cairia muito bem. Os vestidos delas precisam ter o comprimento pelo menos na altura dos joelhos, e elas tiram isso de letra:

–

Acertou quem já sacou que as princesas Beatrice e Eugenie podem usar as saias que quiserem. E elas aproveitam bastante. Beatrice subiu ao palco da Wembley Arena, no We Day UK, usando minissaia e meia-calça grossa (foi em março e estava frio):

–

E Eugenie, ousadinha, foi de saia curta ao casamento de Harry e Meghan:

Na chegada para o casamento de Harry e Meghan, o príncipe Andrew entre as filhas, Eugenie e Beatrice Na chegada para o casamento de Harry e Meghan, o príncipe Andrew entre as filhas, Eugenie e Beatrice

E um bônus da liberdade das princesas: Beatrice e Eugenie não precisam da autorização da Rainha para casar

Desta vez, a vantagem é em relação aos primos William e Harry. Mas o motivo é bem simples: apenas os seis primeiros da linha de sucessão ao trono britânico precisam da autorização falada e escrita da Rainha Elizabeth para casar. No pé em que a fila está, esta regra se aplica somente a Charles, William, George, Charlotte, Louis e Harry.

Beatrice e Eugenie ocupam a oitava e a nona posições, atrás do pai delas, o príncipe Andrew. Assim, Eugenie apenas comunicou ao mundo que está noiva de Jack Brooksbank, seu namorado de longa data. Sem maiores complicações.

Jack Brooksbank e Princesa Eugenie em 22 de janeiro deste ano, após anunciarem seu noivado Jack Brooksbank e Princesa Eugenie em 22 de janeiro deste ano, após anunciarem seu noivado

O casamento será no dia 12 de outubro deste ano na Capela de São Jorge, a mesma onde Harry e Meghan se casaram.