Quais serão os feriados prolongados de 2019?

As festas de fim de ano estão chegando e não tem como deixar de se questionar se o próximo ano será cheio de emendas de feriado ou não.

Para facilitar a sua vida e já responder logo de cara a essa pergunta, a gente separou todas datas em que o país faz uma pausa para comemorar algo importante e, claro, descansar. É imprescindível também ficar atento aos eventos específicos do município em que você mora, pois com as celebrações locais, o calendário muda um pouco. Confira!

JANEIRO

1 de janeiro – Dia Mundial da Paz – Terça-feira

MARÇO

5 de março – Carnaval – Terça-feira

ABRIL

19 de abril – Sexta-feira da paixão

21 de abril – Dia de Tiradentes / Domingo de Páscoa

MAIO

1 de maio – Dia do Trabalhador – Quarta-feira

JUNHO

20 de junho – Dia de Corpus Christi – Quinta-feira

SETEMBRO

7 de setembro – Dia da Independência do Brasil – Sábado

OUTUBRO

12 de outubro – Dia da Nossa Senhora Aparecida – Sábado

NOVEMBRO

2 de novembro – Dia de Finados – Sábado

15 de novembro – Dia de Proclamação da República – Sexta-feira

DEZEMBRO

25 de dezembro – Natal – Quarta-feira