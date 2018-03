Casamento marcado, hora de começar os preparativos. E as noivas sabem: as decisões matrimoniais começam meses antes do grande dia. Inclusive, a parte mais legal – a elaboração da lista de presentes. Nela, é importante que cada item seja do gosto de ambos os noivos, afinal, familiares e amigos esperam que sua lembrança seja especial para essa nova família. E ninguém quer, jamais, errar no presente!

A boa notícia é que alinhar a expectativa do casal com a dos convidados ficou mais fácil. Já se encontram no mercado listas para todos os gostos. A Camicado, rede especializada em casa e decoração, oferece duas opções assertivas de listas de presentes: personalizada e crédito. Ambas contam com a orientação da equipe de consultores da loja para ajudar os noivos a vestir a casa nova com muito estilo e produtos de qualidade.

Conheça as vantagens de cada uma delas, abaixo, e descubra qual mais combina com você e seu par:

Lista personalizada

Essa é a mais conhecida entre as listas de casamento. Tradicional, a lista personalizada é ideal para quem já está com o pé na casa e, principalmente, com a certeza do que deseja para tornar todos os ambientes mais bonitos, práticos e confortáveis. Aqui, os noivos escolhem – na loja ou pela internet – quais itens gostariam de ganhar, entre milhares de opções em artigos de decoração, utensílios de cozinha, mesa posta, eletroportáteis, cutelaria, cama, mesa e banho e organização.

Lista crédito

Já para os noivos mais indecisos, essa é a melhor escolha. Afinal, vamos combinar que ninguém é obrigado a saber de antemão quais produtos atenderão a suas necessidades futuras no dia a dia, né? Funciona assim: o casal propõe sugestões fictícias aos seus convidados, e os valores dos itens são convertidos em créditos. Depois do casamento, e com toda a calma do mundo, os noivos escolhem os produtos de sua preferência pelo site ou nas lojas. Simples assim.

Outro ponto positivo é que os créditos também servem para comprar os lançamentos das coleções até seis meses depois do “sim”. Ou seja, se depois do seu casamento for lançada uma linha ma-ra-vi-lho-sa de pratos com design diferentão, está tudo certo! Você vai poder comprá-la. Esse tipo de lista também atende os amigos e parentes mais cautelosos.

Lista decidida – e agora?

Saber qual lista mais combina com você já é meio caminho andado para o casamento dos seus sonhos. Agora, falta escolher o lugar certo para fazer a sua. Entre os requisitos obrigatórios, está a credibilidade do lugar, a variedade de produtos, a possibilidade de troca e a comodidade.

As listas de casamento da Camicado, por exemplo, podem ser criadas até cinco meses antes do grande dia, com possibilidade de ajustes a qualquer momento. Além disso, os noivos agendam duas datas de preferência para receber seus presentes caso optem pela lista personalizada. Os convidados também têm vantagens, como frete grátis para a entrega do presente.

Além dessas facilidades, um mimo sempre vai bem, certo? O casal ganha um bônus de 3% do valor total de produtos comprados para escolher os itens que quiser para sua casa. E os noivos que receberem 4 000 reais em presentes até o dia 15 de julho concorrem a um fim de semana inesquecível na promoção Casas do Brasil.