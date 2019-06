Quando será Brasil x Austrália, próximo jogo da seleção na Copa Feminina?

O Brasil estreou na Copa do Mundo de Futebol Feminino com uma vitória por 3 a 0 contra a seleção da Jamaica. Quem mais brilhou foi Cristiane, que marcou três vezes: aos 15 minutos do primeiro tempo, de cabeça, aos 5 minutos do segundo tempo e depois aos 19 minutos do segundo tempo, de falta.

A seleção volta aos campos na quinta-feira (13), às 13h no horário de Brasília, para enfrentar a Austrália. Vale lembrar que foi a Austrália que eliminou o Brasil na Copa do Mundo de 2015, então esse confronto tem um gostinho de revanche.

A Austrália estreou nessa Copa do Mundo com uma derrota contra a Itália. A Itália será a adversária do Brasil na terceira partida da fase de grupos.

Vamos torcer!

Como assistir ao jogo

Na TV aberta, a Rede Globo e a Band estão transmitindo as partidas do Brasil na Copa do Mundo Feminina – dá para acompanhar online também pelo site do Globo Esporte ou pelo streaming da Globoplay.

Na TV a cabo, a Copa é transmitida pelo SporTV e Band Sports.