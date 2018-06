Quando será Brasil x México, próximo jogo da Seleção na Copa?

Que delícia, a Seleção Brasileira passou para as oitavas de final – e em primeiro lugar do Grupo E! Isso significa que já sabemos quando e contra quem vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo. As partidas desta quarta-feira (27) definiram quais as equipes classificadas e e em quais posições. O primeiro e segundo lugar do nosso grupo enfrentam respectivamente o segundo e o primeiro lugar do Grupo F.

A nossa Seleção vai enfrentar o México, segundo lugar do Grupo F, na próxima segunda-feira (2), às 11h em Samara. O México foi um dos grandes destaques do Grupo F, vencendo a Alemanha por 1 a 0 e a Coréia do Sul por 2 a 1. No último jogo da fase de grupos, entretanto, tropeçaram contra a Suécia e perderam por 2 a 0

A campanha do Brasil no Grupo E começou devagar, com um empate magro contra a Suíça, de 1 a 1. No duro embate contra a Costa Rica, chegamos a 2 a 0, sofrido, nos últimos minutos da partida. Contra a Sérvia, mais seguros, abrimos o placar no primeiro tempo e vencemos por 2 a 0.

Quer saber quando serão os próximos jogos do Brasil na Copa se seguirmos vencendo? Anote na agenda!

Oitavas de final – segunda-feira, 2 de julho, às 11h.

Quartas de final – sexta-feira, 6 de julho, às 15h

Semifinal – terça-feira, 10 de julho, às 15h

Final – domingo, 15 de julho, às 12h